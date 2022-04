Covid: nelle ultime 24 ore 53.588 contagi e 118 decessi

In Italia sono 53.588 i nuovi positivi al Covid contro i 70.803 di ieri ma soprattutto i 59.555 di domenica scorsa.

I decessi sono 118 (ieri 129): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 159.784. I tamponi processati sono 364.182 (ieri 477.041) con un tasso di positivita' che scende dal 14,8% al 14,7%. In calo le terapie intensive, meno 4 (ieri +17), con 42 ingressi del giorno, e arrivano a 489. In crescita invece di 68 unità i ricoveri ordinari (ieri +32), 10.017 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 364.182 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 477.041. Il tasso di positività è al 14,7%, sostanzialmente stabile rispetto al 14,8% di ieri. Sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 42. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila: sono 10.017, ovvero 68 in più rispetto a ieri.

Vaccini

A “Mezz'ora in più” il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferendosi ai rapporti tra l'Istituto Spallanzani e i ricercatori russi sul vaccino Sputnik, ha spiegato: "Abbiamo guardato con rispetto - ha aggiunto - a tutte le ricerche internazionali su un ambito vitale come quello dei vaccini e se ci è stata chiesto di dare una mano lo abbiamo fatto per tutte le ricerche. Io credo che la ricerca sia naturalmente una grande questione internazionale, e lo Spallanzani si è mosso in questo ambito". Per il resto, un vaccino è utilizzabile sono se Ema e Aifa "danno l'ok e questo per lo Sputnik non è mai avvenuto".