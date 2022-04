Oms: in molti paesi ancora focolai significativi, vaccini e materiale sanitario la nostra forza

Dall'inizio della pandemia Covid “alcuni paesi sono stati in grado di compiere reali progressi nell'arrestare la malattia”. Tuttavia, molti paesi, tra cui c'è anche l'Italia, "stanno continuando a far fronte a focolai significativi. L'emergere di Omicron ha innescato un'ondata di trasmissione globale i cui impatti si fanno ancora sentire". Per questo, "mentre ci concentriamo su un futuro in cui la fase acuta della pandemia è terminata, permangono molte sfide" e "sarà necessario un controllo costante del virus nel 2022 e oltre". Così Michael j. Ryan, direttore esecutivo di Health Emergencies Programme dell'Oms nel rapporto 2021 Who's response to Covid-19.

Dall'inizio della pandemia fino a marzo 2022, sono stati distribuiti in tutto il mondo mascherine, guanti e test diagnostici per un valore di 1,7 miliardi di dollari Usa. E oltre 1,37 miliardi di dosi di vaccini sono stati spediti tramite il programma Covax sostenuto dalle nazioni unite in 144 paesi. Di queste, 364 milioni sono state inviate in Africa, 136,5 milioni nelle Americhe, 250 milioni nel Mediterraneo orientale, 42 milioni in Europa, 424 milioni in Asia e 56 milioni nel Pacifico occidentale.

Sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto annuale 2021 Who's Response to Covid-19, pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Oltre ai vaccini, grandi sforzi sono stati fatti per fornire materiale sanitario necessario a fronte all'emergenza, precisa l'Oms. Fino al 13 marzo 2022 sono stati consegnati, a paesi che ne avevano bisogno, 81,7 milioni di test diagnostici rapidi antigenici, 44,4 milioni di tamponi, 20,6 milioni di kit per la raccolta campioni, 220 milioni di mascherine mediche, 124 milioni di guanti, 9,8 milioni di visiere".

"Gli sforzi di vaccinazione nel corso del 2021 sono stati tra i più complessi programmi di immunizzazione nella storia, perché comportano l'uso simultaneo di diversi vaccini in un'ampia varietà di contesti", commenta Michael J. Ryan, direttore esecutivo di Health Emergencies Programme dell'Oms nella prefazione al rapporto. "Un risultato davvero straordinario. Insieme al supporto finanziario, tecnico e logistico per l'approvvigionamento e la distribuzione, l'Oms e i partner - aggiunge - hanno aiutato i paesi a pianificare e attuare i loro programmi di vaccinazione, fornendo una guida su politiche, regolamenti, sicurezza e ricerca e sviluppo".