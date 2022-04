Covid: resta la paura in Asia, ma le borse europee aprono in rialzo

Sulla scia delle borse Usa, che ieri hanno chiuso in rialzo dopo l’annuncio del via libera all’offerta di Elon Musk per Twitter, le piazze europee recuperano, in parte, le perdite di ieri. Il covid in Cina sta paralizzando tra l’altro il porto di Shanghai, il più grande del mondo, ma la banca centrale cinese ha annunciato sostegni soprattutto alla piccole e medie imprese. Milano cresce dello 0,66%, quasi in mezzo tra Francoforte (+0,91%) e Parigi (+0,36%).

Le materie prime dopo il netto calo di ieri, sui timori di un rallentamento dell’economia, risalgono leggermente.

In particolare il petrolio del Mare del Nord rimane sotto i 103 dollari al barile, con un prezzo che nell’arco di una settimana segna -4,20%.