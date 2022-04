Covid, Shanghai allenta le restrizioni nelle aree meno colpite

Shanghai inizierà presto a revocare il lockdown nelle zone che non riportano casi positivi entro 14 giorni dopo un altro round di test di massa.

La Cina sta affrontando uno dei suoi peggiori focolai locali dall'inizio della pandemia e adotta una politica "zero Covid", con misure drastiche come lockdown e test di massa per identificare e isolare ogni singolo caso. A Shanghai sono entrati in funzione anche i droni che trasmettono messaggi registrati per invitare al rispetto delle regole: "Non aprite le finestre e non cantate".

In base alle nuove misure, le aree della metropoli saranno classificate come "precauzionali", "sotto controllo" e "in lockdown", a seconda dei risultati dell'ultimo round di test, ha affermato il vice sindaco.

I residenti delle aree ritenute "precauzionali" ossia senza contagi nelle ultime due settimane potranno spostarsi nel loro distretto, anche se gli assembramenti saranno comunque limitati. Nelle aree "controllate", i residenti possono spostarsi sollo all'interno dei loro quartieri, che sono più piccoli dei distretti, mentre nelle aree "chiuse" non si potrà uscire di casa.