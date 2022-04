Shanghai in bianco e nero, il video della città fantasma in lockdown che non piace al governo

Un nuovo video , in bianco e nero, mostra riprese dall'alto della metropoli, diventata una città-fantasma ad aprile, con l'inizio del lockdown. Il video di sei minuti - intitolato "La voce di aprile" e oscurato dalla censura in Cina - ripercorre, giorno per giorno, attraverso le voci dei residenti nelle telefonate alle autorità, le settimane che hanno esasperato gli abitanti della metropoli.

Non c'è fine per l'incubo Covid a Shanghai dove le rigide restrizioni imposte dopo l' impennata di contagi da coronavirus stanno mettendo a dura prova i 26 milioni di abitanti . Sui social da giorni circolano video e appelli di gente ridotta ormai allo stremo, di fatto “prigioniera” in casa e mal rifornita di generi alimentari e di prima necessità. Condizioni altrettanto dure stanno vivendo i “positivi”, trasportati in ospedali temporanei dove le luci non vengono mai spente e i bagni scarseggiano.

Le forti tensioni sono sfociate nelle proteste dei residenti scesi in strada nei giorni scorsi, ma non hanno portato a un allentamento delle restrizioni anti-pandemiche , con la linea dura riconfermata settimana scorsa dallo stesso presidente cinese, Xi Jinping.

A difendere il ruolo della censura è invece uno dei giornalisti più famosi in Cina, Hu Xijin , ex direttore del tabloid ultra-nazionalista Global Times, noto per gli editoriali in difesa della posizione della Cina, soprattutto sui temi di politica estera. "In Cina succede spesso così: quando un post viene cancellato, il governo presta attenzione al contenuto e al sentimento espresso e seguiranno sforzi per migliorare", commenta Hu dal suo account Weibo, attaccando l'Occidente, dove "quando esprimi insoddisfazione, spesso puoi dirlo, ma in fondo nessuno ti ascolta, ed è inutile dirlo".

Il video comincia con le voci di funzionari locali che, ancora a fine marzo, negavano la possibilità di un lockdown su larga scala per il ruolo che la città riveste nell'economia nazionale. Con l'inizio di aprile, invece, ogni giorno è scandito dalle voci dei residenti bloccati in casa che si lamentano delle condizioni a cui sono sottoposti. "Posso solo dire che se non si vuole neppure sentire alcune voci reali, siamo senza speranza", ha commentato un utente di Weibo, criticando la censura. La rabbia degli utenti dei social, in Cina, riporta alla mente scene che non si vedevano dall'inizio del 2020 a Wuhan, primo focolaio noto del Covid-19, con i residenti che, dalle finestre dei complessi residenziali, incitavano altri a resistere.

Questo criterio più ristretto significa che il bilancio delle vittime del COVID-19 in Cina sarà sempre significativamente inferiore a quello di molte altre nazioni. Jin dice anche che questa è stata la via scelta dalla Cina dall'inizio della pandemia e non è la prova di un tentativo deliberato di sottostimare il conteggio delle vittime. Tuttavia, le autorità di Shanghai avrebbero cambiato unilateralmente altri standard, confondendo il vero bilancio del virus. Chi infatti non ha una polmonite interstiziale e un test positivo è considerato “asintomatico” pur in presenza di tosse, mal di testa, febbre.

“Se i decessi possono essere attribuiti a una malattia sottostante, li segnaleranno sempre come tali e non correlati al Covid”, ha affermato Jin Dong-yan , virologo presso la facoltà di medicina dell'Università di Hong Kong.

Le autorità sanitarie cinesi calcolano le statistiche sui virus applicando uno standard molto più ristretto, meno trasparente e, a volte, incoerente rispetto al resto del mondo, ma, sostiene Associated Press, a Shanghai questi criteri sono stati applicati in modo ancora più restrittivo. Sono considerati decessi Covid solo quelli di chi risulta positivo al tampone e ha contratto una polmonite bilaterale interstiziale. In ogni caso bisogna escludere ogni altra patologia preesistente.

Nel Paese sono stati inoltre registrati 18.092 casi, di cui 2.988 a Shanghai . I numeri della metropoli sono nettamente inferiori a quelli quotidianamente registrati in altre parti del mondo e contrastano con le notizie che arrivano dalla città. Secondo la Bbc, restano fuori dal conteggio decine e decine di morti, soprattutto anziani. Come possono esserci stati solo 25 morti in tutto in una città di 26 milioni di persone in piena ondata di coronavirus?

Le autorità hanno reso noto che nelle ultime 24 ore sono stati registrati nella metropoli dodici morti a causa del Covid, la cifra più alta registrata finora dall'inizio dell'ultima ondata . L'età media dei decessi è di 88 anni, e a morire sono persone non vaccinate . Il bilancio è stato fornito dalla commissione nazionale di Sanità cinese, che porta a 4.686 il numero dei morti in Cina dall'inizio della pandemia.

Nuove misure a Shanghai: allarmi alle porte e sanificazioni a tappeto

A Shanghai insomma ci sarebbero centinaia di casi “sommersi” e questo spiegherebbe l'ulteriore inasprimento delle restrizioni e il prolungamento del lockdown duro fino al 26 aprile. Tra le nuove misure, secondo quanto riporta la Bbc, dispositivi di allarme alle porte per evitare che i positivi escano, nonché un'intensificazione delle operazioni di sanificazione delle case nelle aree della città più colpite dal boom di contagi e quindi l'obbligo per chi vi abita, probabilmente anche se non si tratta di persone contagiate dal Covid, di lasciarle temporaneamente.

Il Global Times scrive di "una battaglia decisiva" per Shanghai per "eliminare" le infezioni da coroanvirus "all'interno delle comunità", di una "fase cruciale" della "battaglia", come dicono le autorità locali, e conferma "nove" misure "importanti" nell'ambito di quella che viene descritta come una "nuova campagna" ma che nei fatti significa ancora lockdown duro.

Dunque via a nuove campagne per tentare di bloccare la diffusione del virus e a nuovi test di massa in varie zone della città, divisa in aree inquadrate in tre "categorie" in base al livello di rischio. Per le autorità di Shanghai, che insistono sulla strategia 'zero-Covid', "al momento la situazione epidemiologica è ancora molto grave e il lavoro di prevenzione e controllo è in una fase critica".

La nuova direttiva prevede che le persone in aree sottoposte a lockdown restino in casa e ricevano i beni tramite i sistemi delle consegne a domicilio, mentre chi vive in aree controllate non potrà comunque uscire dalla propria comunità. Chi si trova in aree sottoposte a regime di prevenzione ha il divieto di raduno. L'obiettivo è riuscire ad azzerare i nuovi casi entro i primi di maggio in quello che è il cuore dell'economia cinese.

Le imprese tornano a produrre

Le tre settimane piene di lockdown a Shanghai hanno avuto effetti negativi che vanno oltre i disagi sopportati dalla popolazione anche se il 70% delle 666 grandi imprese della metropoli hanno ripreso la produzione, secondo quanto dichiarato dal vicesindaco Zhang Wei durante una conferenza stampa. I veicoli stanno uscendo dalle linee di assemblaggio di case automobilistiche come SAIC Motor e Tesla, e anche le imprese di ricambi e componenti auto hanno ripreso a lavorare.

Il tasso di utilizzo della capacità delle principali imprese che producono circuiti integrati e delle aziende chimiche rimane a un livello elevato, ha affermato. Inoltre, Shanghai ha fatto progressi nella riapertura dei canali di trasporto dei materiali essenziali di produzione grazie alla ripresa del lavoro e della produzione nella catena industriale, ha aggiunto il vice sindaco.