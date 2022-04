Covid, Speranza: "Proroga per le mascherine al chiuso fino al 15 giugno"

"Alla Camera è stato appena approvato un emendamento in Commissione che prevede la proroga in alcuni ambiti dell'uso delle mascherine al chiuso: nei trasporti a lunga percorrenza e locale, gli ospedali e presidi sanitari, le Rsa, tutti gli eventi in cinema e teatri e i palazzetti dello sport. Raccomandiamo la mascherina in tutte le situazioni con rischi di contagi fino al 15 giugno. Oggi firmerò un'ordinanza che farà da ponte nel tempo necessario alla conversione del decreto". Questo l'annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto alla conferenza Anaao Giovani a Roma.

''Dal 31 marzo abbiamo superato lo stato di emergenza, ma non siamo fuori dalla pandemia e serve ancora cautela" osserva il ministro. "Chiediamo di intensificare anche la campagna vaccinale con le quarte dosi per gli over 80 ed i soggetti fragili" ha poi sottolineato Speranza. "Siamo in una fase cruciale, ma abbiamo strumenti diversi per gestirla. Il lascito di questa pandemia non deve però essere rappresentato solo dalle difficoltà, ma anche da uno scatto di consapevolezza dell'importanza delle politiche per la salute e la consapevolezza che si può fare un passo in avanti".

L'obbligo dell'utilizzo delle mascherine al chiuso sarà prorogato "dal 1 maggio al 15 giugno 2022" anche per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in "locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati", oltre che in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso" si legge nell'emendamento all'ultimo decreto Covid di marzo approvato in Commissione alla Camera. Mentre sui luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, l"'utilizzo delle mascherine sarà solo fortemente raccomandato", e non ci sarà obbligo salvo che venga stabilito da un accordo aziendale, ha spiegato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi Con l'italia), a margine dei lavori della Commissione, a cui ha partecipato in rappresentanza del governo.

La proroga dell'utilizzo delle mascherine, chirurgica o di maggiore efficacia protettiva, è stata invece già prevista per la scuola fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022. Fanno eccezione i bambini fino a 6 anni di età e i soggetti con patologie incompatibili con l'uso di tali dispositivi di protezione.