Torna l’allerta Covid a Pechino: rischia il lockdown come Shanghai

Lo scenario che Pechino teme è quello del lockdown come a Shanghai, dove 25 milioni di abitanti, sono confinati dall'inizio di aprile. I casi Covid, infatti, hanno avuto un’impennata, ed è partita una campagna di screening generale mentre le persone corrono a fare scorta di ogni genere, in caso di una possibile chiusura.

Il ministero della salute lunedì ha riportato 19 nuovi casi positivi, portando il totale a diverse decine dalla scorsa settimana. Cinquantuno sono i morti nelle ultime 24 ore, un numero record di casi giornalieri.

Da marzo, la Cina sta affrontando un'ondata dell'epidemia che colpisce in varia misura quasi tutto il Paese, e sta cercando di superarlo con la sua strategia zero Covid. La strategia consiste in un contenimento localizzato non appena appaiono alcuni casi e in test massicci per identificare e isolare rapidamente le persone contaminate.

A Pechino, lunghe code, a volte di centinaia di persone, si sono snodate tra marciapiedi e centri commerciali, per arrivare alle cabine dove si effettuano i test, presidiate da agenti in tute protettive complete. Le autorità municipali hanno avvertito ieri che la situazione è "grave e difficile" e che sono necessarie misure urgenti per fermare rapidamente la diffusione del virus.