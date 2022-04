Covid, Twitter è il social di riferimento per la comunità scientifica

La pandemia ha rappresentato un momento di svolta. Ora occorre capire se il trend proseguirà: anche nel momento in cui Covid-19 non sarà più considerata un’emergenza. Sul fronte della comunicazione scientifica, gli ultimi due anni hanno segnato l’ascesa del social network Twitter. La piattaforma di microblogging creata da Jack Dorsey è infatti diventata un punto di riferimento per la divulgazione di nuovi studi e pareri riguardanti la diffusione, le caratteristiche e il decorso dell’infezione da Sars-CoV-2. Secondo un rapporto del Research on Research Institute (RoRI) (LINK https://rori.figshare.com/articles/report/Scholarly_communication_in_times_of_crisis_The_respon), oltre 1 articolo su 2 inerente Covid-19 è stato citato in almeno un tweet da febbraio 2020 fino allo scorso mese di maggio. Un dato superiore sia a quelli raccolti prima dello scoppio della pandemia (10-30 per cento) sia al numero di citazioni raccolte su altre piattaforme (Facebook, YouTube, Instagram). E che testimonia come il social network sia divenuto per molti la bussola con cui orientarsi nel mare magnum di informazioni riguardanti la pandemia.

Il «matrimonio» tra Twitter la scienza

L’ascesa di Twitter nel campo della comunicazione scientifica è stata discussa in un articolo pubblicato sull’ultimo numero della rivista «Science» (https://www.science.org/content/article/twitter-transformed-science-communication-pandemic-will-last). Secondo l’autore, Jeffrey Brainard, il riscontro non è sorprendente, considerato che il matrimonio tra Twitter e il mondo della scienza era atteso da dieci anni. Inizialmente, però, i ricercatori si sono mostrati scettici nei confronti del social network, attivo dal 2006. Chi per la presenza massiccia di utenti «laici». Chi per il limite dei caratteri: prima 140, ora 280. Prova ne è il fatto, come documentato in uno studio apparso nel 2020 sulle colonne della rivista «Quantitative Science Studies» (https://direct.mit.edu/qss/article/1/2/771/96149/Large-scale-identification-and-characterization-of), che prima del 2020 meno di 1 ricercatore su 5 tra Europa e Stati Uniti aveva un profilo su Twitter. E chi era presente, aveva comunque un numero di interazioni ridotto. L’arrivo di una minaccia globale come Covid-19 ha rappresentato una svolta: con l’ingresso nell’«agone» di scienziati e semplici cittadini, uniti dalla volontà di condividere e ottenere informazioni affidabili. La ricostruzione di «Science» fa riferimento al panorama statunitense: con oltre 200 milioni di utenti giornalieri attivi, attratti dall’interattività della piattaforma che permette di «amplificare» (tramite like e condivisioni) le affermazioni di uno scienziato. Ma una situazione analoga si è verificata anche in Italia, con l’approdo di nuovi clinici (Bassetti, Galli) e accademici (Viola) su Twitter nel corso della pandemia e la crescita significativa ottenuta dai profili degli scienziati che già vi erano presenti (Burioni, Lopalco, Zangrillo).

Il primo «tweet» sulla pandemia

D’altra parte la comunicazione sulla pandemia in rete è partita proprio dalla piattaforma di microblogging. Era l’11 gennaio 2020 quando il virologo australiano Edward Holmes «twittò» (https://twitter.com/edwardcholmes/status/1215802670176276482) la notizia del primo sequenziamento di Sars-CoV-2 da parte dei ricercatori cinesi. Al di là delle notizie che giungevano da Wuhan, fu quello il primo cenno dato dalla comunità scientifica su Covid-19 attraverso i social network. Un sasso gettato nello stagno che, complici anche i successivi lockdown, ha determinato una crescita vertiginosa del confronto tra scienziati sui social media. Nemmeno dieci giorni dopo seguì l’annuncio di Moderna di voler sviluppare, in collaborazione con il National Institute of Health, un vaccino divenuto poi realtà nemmeno dieci mesi più tardi. Nel tempo la comunicazione attraverso Twitter ha acquisito importanza anche per favorire l’adesione alla campagna vaccinale. Oltre che per contrastare la diffusione di fake-news, come accaduto nel momento in cui il microbiologo francese Didier Raoult (https://twitter.com/raoult_didier) iniziò a diffondere informazioni relative alla presunta efficacia terapeutica dell’idrossiclorochina. Ipotesi smentita a più riprese dalla comunità scientifica: sulle riviste di settore, ma anche attraverso Twitter.

Covid-19: i profili da tenere d’occhio

Diversi gli scienziati di fama mondiale che da due anni ormai aggiornano la platea dei loro follower con un’informazione sulla pandemia inappuntabile: dagli statunitensi Eric Topol (https://twitter.com/EricTopol) e Angela Rasmussen (https://twitter.com/angie_rasmussen) al tedesco Christian Drosten (https://twitter.com/c_drosten) e alla giapponese Akiko Iwasaki (https://twitter.com/VirusesImmunity). Senza trascurare il contributo fornito da molti italiani, alcuni dei quali hanno visto crescere molto la loro popolarità su Twitter grazie al contributo informativo fornito nel corso della pandemia. è il caso di Enrico Bucci (https://twitter.com/bad_scientists), di Massimo Fantini (https://twitter.com/Massi_Fantini84/status/1506967577309982731), di Aureliano Stingi (https://twitter.com/AurelianoStingi), di Giacomo Gorini (https://twitter.com/GiacomoGorini) e di Giorgio Gilestro (https://twitter.com/giorgiogilestro). Nomi fino a pochi mesi fa noti soltanto all’interno del panorama scientifico. E oggi invece divenuti punti di riferimento informativo sulla pandemia per migliaia di utenti.

Cosa accadrà dopo la pandemia?

Quello che ci si chiede, adesso, è quanto di tutto ciò rimarrà nel momento in cui l’attenzione nei confronti di Covid-19 calerà. Sono molti gli scienziati che pensano che la pandemia abbia modificato per sempre il rapporto tra la loro comunità e il grande pubblico. Una grande opportunità, secondo alcuni. Un’arma a doppio taglio, secondo altri: divisi tra l’efficacia informativa del mezzo e la difficoltà nel gestire attacchi e insulti a mezzo web. Quanto alla notorietà degli scienziati, la presenza sui social network sembra agevolarla: in maniera indiscutibile. Se ciò possa agevolare anche la carriera, però, non è dato saperlo. Ma la terza missione, per chi fa ricerca, è ormai un impegno inderogabile. E i social network rappresentano uno strumento per fare in modo che la conoscenza arrivi al grande pubblico. Tornare indietro, ormai, appare un’utopia.

Twitter @fabioditodaro