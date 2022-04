Covid, vaccino sicuro anche nel primo trimestre di gravidanza

Anche se somministrato nelle primissime settimane di gravidanza, il vaccino contro il Covid-19 non è legato ad un aumento del rischio di malformazioni del nascituro. Lo afferma uno studio, coordinato dalla Northwestern University Feinberg School of Medicine di Chicago, e pubblicato sul Journal of American Medical Association Pediatrics.

"Anche se i dati suggeriscono che i vaccini contro Covid-19 sono sicuri ed efficaci durante la gravidanza, continua a esserci preoccupazione sul fatto che siano associati a rischi per il feto", scrivono i ricercatori.

La ricerca ha preso in considerazione la somministrazione del vaccino nel primo trimestre, il periodo considerato il più sensibile per la comparsa di malformazioni fetali. "Durante la prima parte della gravidanza, quando gli organi si stanno formando, possono insorgere anomalie nel modo in cui questi si strutturano e ciò può assumere la forma di difetti alla nascita con serie implicazioni per la vita del bambino", ha spiegato Emily S. Miller, una delle autrici dello studio. Il team da lei guidato ha esaminato pazienti in gravidanza che non erano state vaccinate per scelta personale o per indicazione del proprio specialista. Allo stesso tempo, gli esperti hanno valutato anche le informazioni associate a donne che invece erano state sottoposte all'immunizzazione in momenti diversi della gestazione. "Le donne in dolce attesa - afferma Rachel Ruderman, specializzanda in ostetricia e ginecologia presso la Northwestern University - sono spesso preoccupate che il vaccino possa essere dannoso per il loro bambino. Il nostro studio conferma che l'immunizzazione è efficace anche in gravidanza e non è associata al rischio di malformazione".

Gli scienziati hanno considerato anomalie strutturali fetali importanti, come malformazioni cardiache, vertebrali o disfunzioni di organi e hanno utilizzato anche test a ultrasuoni. Negli Stati Uniti, riportano gli autori, tra il 3 e il 5 per cento delle nascite sono associate a problematiche di questo tipo, che provocano un aumento della morbilità. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avevano già rassicurato sull'importanza della vaccinazione e sull'assenza di possibili complicazioni da essa derivanti.

Complessivamente sono state seguite 3.156 donne: 2.622 di esse avevano fatto il vaccino, 1.149 delle quali durante le prime 14 settimane di gravidanza o nelle settimane immediatamente precedenti al concepimento. "I nostri risultati suggeriscono che la vaccinazione Covid-19 all'inizio della gravidanza non è associata a un aumentato rischio di anomalie strutturali fetali identificate con l'ecografia", scrivono i ricercatori. "I medici possono utilizzare queste prove per consigliare le loro pazienti sulla sicurezza della vaccinazione".

Secondo Nicola Colacurci, presidente della SIGO, Società italiana di ginecologia e ostetricia, si tratta di un risultato importante: “Sono contento che lo studio confermi quanto noi ginecologi abbiamo sempre ipotizzato. I dati in letteratura non ci facevano sospettare nessuna problematica legata alla vaccinazione in gravidanza. Continuiamo pertanto ad invitare tutte le donne ad aderire alla campagna vaccinale, in particolar modo quelle in stato di gravidanza in quanto devono proteggere se stesse e il loro bambino”.