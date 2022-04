Covid, Viola: "Non è saggio togliere le mascherine a fine aprile"

"Se la situazione epidemiologica resta quella che è adesso, sicuramente non sarà saggio togliere le mascherine al chiuso a fine aprile". Ad affermarlo è Antonella Viola, immunologa e direttrice dell'Istituto di ricerca pediatrica dell'università di Padova. "Il virus – ha rilevato - non è scomparso, continua a circolare e non abbiamo idea di quello che accadrà, come si presenterà a settembre-ottobre".

La pandemia ha rivoluzionato la vita di bambini, adolescenti e giovani adulti e bisogna cercare soluzioni efficaci per aiutarli a tornare alla normalità.

Come aiutare i giovani a tornare alla normalità

Riguardo al primo periodo post pandemia, secondo Viola, è necessario procedere a piccoli passi, mantenendo alcune precauzioni. Per l'immunologa, “abbiamo chiesto un sacrificio enorme ai giovani, li abbiamo privati delle loro relazioni, ma si trattava di una fase di emergenza e lo abbiamo fatto per proteggerli”. Tuttavia i danni che l'isolamento provoca sono enormi: "Trovare un equilibrio è difficile, ma adesso il messaggio che possiamo dare ai ragazzi è che da un lato, è vero che l'emergenza non è finita, però dobbiamo mettere un limite ai loro sacrifici, dobbiamo garantire che i ragazzi non vengano colpiti ulteriormente. Se il sacrificio della mascherina è sopportabile, non potremo invece privarli della didattica e della vita sociale. Il valore dello studio è fondamentale".

Variante ricombinante XJ

E intanto nel nostro Paese è stata isolata la variante XJ. Validata dall'Istituto superiore di sanità (Iss), XJ è stata individuata da una struttura dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Secondo gli esperti si tratta di una ricombinazione delle sotto-varianti di Omicron BA.1 e BA.2 e finora era nota solo per un numero limitato di casi registrati alla fine del marzo scorso in Finlandia. Secondo Viola “è troppo presto per dare giudizi precisi su questa nuova forma, sappiamo davvero poco. Non abbiamo ancora idea di come si comporterà dal punto di vista clinico, sembra possa mantenere le stesse caratteristiche di Omicron”.

Quarta dose

“Per le persone anziane over 80 oppure i fragili è meglio fare subito la quarta dose- sostiene l'immunologa- perchè per questa categoria di pazienti l'infezione può essere rischiosa. E poi bisognerà vedere cosa accadrà in autunno, probabilmente ci sarà l'indicazione per una dose di richiamo, magari aggiornata alle varianti, ma è necessario aspettare dati affidabili e ufficiali”.