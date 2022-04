Cremlino: 'Putin non incontrerà il sottosegretario Onu' Martin Griffiths arrivato ieri a Mosca

Corrodoi umanitari e sicurezza: questa la missione del sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Martin Griffiths, arrivato ieri a Mosca. La visita è stata annunciata già qualche giorno fa.

Ma Griffiths non incontrerà il presidente russo Vladimir Putin per discutere con lui la sorte dei civili in pericolo di fame e morte sul territorio ucraino, specie in città come Mariupol, Chernihiv, Lysychansk, Severodonetsk, Rubizhne e Kreminna. Donne, bambini e anziani: sono centinaia di migliaia senza cibo, acqua, elettricità.

Lo ha chiarito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax. "No, il presidente non sta pianificando" un incontro, ha detto Peskov oggi quando gli è stato chiesto dai giornalisti se il presidente prevedesse qualche contatto con Griffiths. Contatti sono previsti a livello del ministero degli esteri russo, ha detto.