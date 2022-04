Cristiano Ronaldo e Georgina, sui social la prima foto della bambina appena nata

Dopo il trauma per la perdita del figlio, la famiglia di Ronaldo torna insieme e sempre più unita. Il campione lo annuncia pubblicando una foto dove si vedono tutti riuniti con la nuova arrivata tra le braccia.

“Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le parole gentili e gesti. Il vostro sostegno è molto importante e tutti abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.