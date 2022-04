Crolla il Pil Usa, ma le borse vanno su

Nel primo trimestre dell’anno il Pil americano è calato dell’1,4%, mentre gli analisti si attendevano una crescita di almeno un punto percentuale. La delusione non si è però trasformata in vendite sull’azionario. Anzi. Gli operatori hanno guardato con attenzione i dati trimestrali di Meta e di Twitter e pur tra scenari grigiorosa hanno deciso di puntare sul Nasdaq, che segna un progresso dell’1,5% in apertura. Poco mosso, ma pur sempre positivo il Dow Jones, con un progresso dello 0,40%. In questa cornice le piazze europee confermano i livelli di crescita già presenti in mattinata. Milano avanza dello 0,9%. Londra e Francoforte guadagnano oltre un punto. Parigi segna +0,7%. Stabile il rendimento del nostro btp decennale. Euro ai minimi storici da 6 anni a questa parte sul dollaro, a 1,04 e 95.