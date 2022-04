Due incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore

Due fatali incidenti sul luogo di lavoro a poca distanza di tempo e di spazio.

Un muratore di 59 anni, di origini torinesi e residente a Ceva, è morto cadendo dall'impalcatura di un cantiere di una casa in ristrutturazione in frazione Sant'Anna a Roascio, piccolo paese con meno di cento abitanti nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo.

Fatale per il muratore un volo nel vuoto da almeno sei metri di altezza. L'uomo è morto sul colpo e secondo una prima ricostruzione, era solo sul cantiere. L'allarme per l'incidente è stato dato verso le 17. Sono intervenuti i Carabinieri di Ceva e i vigili del fuoco di Mondovì e Ceva, oltre all'elicottero del 118.

Poco dopo, a poca distanza, sempre in provincia di Cuneo, è morto un' operaio cinquantenne rimasto schiacciato in una macchina insacchettatrice in una cava di Villanova Mondovì. A dare l'allarme sono stati i colleghi ma l'uomo è morto poco dopo per le gravi ferite riportate; vano l'intervento anche dell'elisoccorso. L'incidente è avvenuto nella sede di una multinazionale che si occupa di prodotti per l'edilizia a 30 chilometri da Roascio, paese dell'Alta Langa dove poco prima è stato trovato morto il muratore.