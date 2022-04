Cybersecurity e contrasto alla violenza di genere e al cyberbullismo

La cybersecurity come risposta alla dimensione digitale della violenza di genere e dei ragazzi: tre giorni di dibattiti, mostre, spettacoli dedicati a questi temi a Firenze, dal 28 al 30 aprile. Si tratta della seconda tappa del Tour 2022 di “Libere di… Vivere”, il progetto di Global Thinking Foundation giunto alla terza edizione con l’obiettivo di promuovere azioni di inclusione sociale.



L’iniziativa della Fondazione - presieduta da Claudia Segre - nata nel 2016 per promuovere l’educazione finanziaria e digitale con la finalità di prevenire la violenza e l’abuso economico, è realizzata in collaborazione con Anonima Fumetti e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Ue, Asvis, Pubblicità Progresso e Inclusione Donna.



Particolarmente ricca la giornata di venerdì 29 con il workshop “Società digitale, fiducia e cybersecurity: un gender gap senza difese?” a cui interverranno Claudia Segre; Alberto Giannetti (presidente Rotary eClub Duemondi), Nathalie Berger (Commissione Europea)

A seguire il keynote speech di Donatella Conzatti, della Commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio e quindi gli interventi di Sofia Scozzari, fondatrice Women For Security; Luigi Martino, direttore Center for Cyber Security and International Relations Studies; Fabio Florio, Cisco Italia. Modera Agnese Pini, direttrice La Nazione.

In chiusura dibattito su “Il ruolo della PA nella prevenzione alla cybersecurity” con Benedetta Albanese e Sara Funaro, assessore del Comune di Firenze. Infine, alle 19 spettacolo teatrale “Una scelta per la vita. Dalle eroine del fumetto alla donna del futuro”, di e con Stefania Pascali e con la regia di Luigi Cilli, che permetterà di immedesimarsi in una storia di resilienza, di fiducia nelle proprie capacità e determinazione dopo aver subito violenze.