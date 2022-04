Bucha, Kharkiv, Mariupol: lo Shakhtar Donetsk rende omaggio alle città ucraine assediate

La partita è finita 1-0 per l'Olympiakos e l'incasso sarà devoluto alle famiglie delle vittime di guerra e all'esercito ucraino. La prossima amichevole sarà giovedì 14 contro il Legia Danzica, poi il 19 a Istanbul contro il Fenerbahce, e il 1° maggio a Spalato contro l'Hajduk. Squadre di tutta Europa si sono offerte di giocare contro squadre ucraine e di ospitare i calciatori delle giovanili dopo lo stop alle partite dall'invasione russa.

ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images

“I nomi di quelle città, dove sono morte così tante persone, rimarranno per sempre nei nostri cuori. I ragazzi piangevano negli spogliatoi dopo la partita", ha detto il capitano dello Shakhtar Taras Stepanenko. "Ringraziamo l'Olympiakos per averci dato l'opportunità di giocare... Speriamo di aver trasmesso il nostro messaggio contro la guerra e per la pace".

L'allenatore dell'Olympiakos Pedro Martins ha detto che spera che le squadre ucraine "tornino presto alle competizioni europee e che gli ucraini tornino presto alla normalità".