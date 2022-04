Da Milano a Firenze: il "Quarto Stato" nel Salone dei Cinquecento dal Primo Maggio. Foto e video

Il "Quarto Stato", l'opera simbolo delle lotte operaie italiane, custodita al museo Novecento di Milano, sarà esposta nel Salone dei Cinquecento di Firenze grazie al patto tra le due città stretto dai sindaci Beppe Sala e Dario Nardella.

Il dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo, realizzato dal 1898 al 1901 è il “manifesto pittorico del proletariato italiano”, con i braccianti che, in segno di protesta, avanzano compatti, lenti e sicuri “come fiumana travolgente ogni ostacolo che si frappone per raggiungere luogo ov'ella trova equilibrio”. In questo dipinto Pellizza celebra l'imporsi della classe operaia, il “quarto stato” appunto, a fianco del ceto borghese.

Per il dipinto si tratta di un “raro spostamento”. Sono già iniziate le operazioni di smontaggio del quadro che sarà imballato e trasportato a bordo di un camion per i trasporti eccezionali. Simbolica anche la data dell'inaugurazione: il Primo Maggio. Resterà a Firenze per due mesi, fino al 30 giugno.