Dal primo maggio la città ucraina di Kherson adotterà il rublo, annuncia l'amministrazione russa

Dal primo Maggio a Kherson, città del Sud dell'Ucraina, si farà la spesa in rubli. Mosca spinge sull'acceleratore della "assimilazione" - o russificazione amministrativa, che dir si voglia - e si dice pronta ad introdurre la sua valuta per i pagamenti nella città situata sull'estuario del fiume Dnipro.

Una città importante, porta d'accesso alla Crimea e testa di ponte per la possibile offensiva su Odessa. Offensiva temuta da due mesi e non ancora iniziata veramente, tranne per gli incessanti bombardamenti di missili (gli ultimi quest'oggi).

Per quattro mesi, ha spiegato il vicepresidente dell'amministrazione militare e civile della regione, Kirill Stremousov, appena nominato dalle forze fedeli al Cremlino, "la divisa circolerà parallelamente a quella ucraina, la grivnia". Il tempo di smaltire la vecchia moneta e poi nell'immaginata "nuova Russia" di Vladimir Putin, quest'ultima diventerà carta straccia. "Kiev non avrà più modo di imporre le sue politiche naziste in città - così Stremousov, cittadino ucraino già indagato per collaborazionismo - reprimendo la sua popolazione e la sua lingua". L'amministratore militare della regione ha definito "impossibile", un ritorno dell'esercito di Zelensky.

Tra i primi grandi centri a cadere nelle mani dell'esercito di Mosca la città dunque si prepara alla gestione della nuova amministrazione.

Il piano russo punta ad un'annessione rapida del territorio di Kherson. Un referendum - subito bollato come "farsa" da Kiev - avrebbe dovuto svolgersi entro metà Maggio.

Ma la sua organizzazione si sta rivelando più complicata del previsto per Mosca, che avrebbe deciso di rinviarlo cominciando a trasferire cittadini dalla vicina Crimea, anche in vista di un possibile censimento utile a definire i rapporti di forza tra la popolazione residente.

Nelle scorse ore, la Russia ha rivendicato il pieno controllo della città e del suo "oblast" (regione), anche se le forze ucraine continuano a riferire di sortite e contrattacchi contro l'invasore russo. Nonostante i mitra puntati sempre oggi, sono tornate in piazza le proteste degli ucraini, disperse con i lacrimogeni dai soldati russi.