Dalma Maradona: la maglietta all'asta non è quella dei 2 gol di Diego

La maglia dell'Argentina che Sotheby's è pronta a mettere all'asta per circa 5 milioni di dollari non è quella con cui Diego Armando ha segnato i suoi due gol più famosi contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1986: 'la mano di Dio' e 'il gol del secolo'. Lo sostengono Dalma Maradona e Claudia Villafane, figlia e prima moglie del Pibe de Oro.

In una intervista a una radio argentina, hanno spiegato che la maglia conservata in questi anni dall'ex centrocampista dell'Inghilterra Steve Hodge sia quella del primo tempo. Invece, le due reti, Maradona le realizzò nella ripresa e con un'altra maglia.

"Ci sono due maglie, una del primo tempo e una del secondo - hanno spiegato - . Lui non ha quella dei due gol, ma non può dirlo perché, ovviamente, l'altra ha molto più valore".

La famosa maglietta “non ce l'ha mia mamma - ha detto Dalma -. So chi ce l'ha ma non voglio dirlo per non esporre quella persona. L'unica cosa che posso dire è che all'asta non sta andando la maglietta con cui mio padre ha segnato i due gol”.