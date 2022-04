Il cupo scenario dell'Istat: la guerra aggrava il quadro economico, giù il Pil e su l'inflazione

Per tenere conto di questa complessità il Def presenta gli impatti macroeconomici collegandoli a differenti scenari di rischio, come ha spiegato il presidente Blangiardo.

"Siamo in una fase di accresciuta incertezza, caratterizzata dal diffondersi di robuste spinte inflazionistiche, a cui si sono aggiunti negli ultimi mesi i forti rischi di natura geopolitica dovuti al conflitto in Ucraina, che avranno - con ogni probabilita' - effetti rilevanti sull'economia, seppure al momento di difficile previsione". Questa l’analisi del presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo , in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all'esame del Documento di Economia e Finanza 2022.

Nello scenario più avverso stimato da Istat l'impatto sul Pil del 2022, legato ad aumento dell'inflazione e andamento del commercio internazionale, sarebbe inferiore di 1,4 punti percentuali rispetto allo scenario base tendenziale del Def. In presenza del mantenimento del livello dei prezzi dei beni energetici per tutto l'anno, il Pil - spiega Istat in audizione - risulterebbe nel 2022 inferiore di 0,7 punti percentuali rispetto allo scenario base in cui le quotazioni dei beni energetici rimangono sui livelli di inizio anno (in linea con i valori del Def).

Ulteriori shock negativi sull'economia potrebbero derivare da una più severa riduzione del commercio internazionale, rispetto a quella del quadro tendenziale, ovvero a un ulteriore apprezzamento del dollaro sull'euro: un calo del commercio internazionale di circa 3 punti sullo scenario base del Def, comporterebbe una riduzione aggiuntiva del Pil di 0,7 punti percentuali.