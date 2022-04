Delega Fiscale, scontro nella maggioranza. Si cerca la mediazione del premier

Lo scontro è aperto. E nonostante la recente, ed ennesima, sollecitazione del premier all' “unità di intenti”, sulla Delega fiscale la tensione nella maggioranza aumenta tanto da far gettare la spugna al presidente della Commissione Finanze alla Camera e relatore Luigi Marattin. A nulla sono valsi, infatti, i tentativi fino all'ultimo di trovare un punto di caduta nella maggioranza per evitare di rimettere la questione al governo. Ieri sera, dopo l'ennesimo strappo del centrodestra, ha deciso di farsi da parte: "Ora le mediazioni passano per il presidente del Consiglio. Fiducia o no, spetta al governo deciderlo. La questione ora deve essere sciolta a Palazzo Chigi". Lega e Forza Italia chiedono un incontro a Mario Draghi. Per il centrodestra di governo sta al premier dare garanzie certe sul fatto che l'approvazione della delega fiscale non comporti in nessun modo un aumento delle tasse. Nel qual caso, i due partiti non voterebbero a favore. Il Pd non ci sta e attacca: "Così si mette a rischio il governo", avverte la capogruppo dem Deborah Serracchiani.

Con l'avvicinarsi del voto (amministrativo e nazionale) "forte è il sospetto che qualcuno voglia tenere le mani libere per promettere sempre il paese di Bengodi", segnala il presidente della Commissione Finanze. Un sospetto condiviso appunto anche dal Pd: "Sarebbe ora di approvare la riforma del fisco, il centrodestra sta montando una polemica assurda, elettoralistica che rischia di far saltare tutto. E' una tensione montata ad arte", dice il responsabile economico dem, Antonio Misiani.

Per evitare ulteriori strappi da Palazzo Chigi potrebbe arrivare la decisione di porre la fiducia sul provvedimento. Ma l'ipotesi scatena l'opposizione. "Reputiamo gravissima l'ipotesi ventilata da Draghi di porre la fiducia su una legge delega, lo strumento attraverso il quale il Parlamento fissa principi e criteri direttivi entro i quali deve attenersi il Governo per legiferare", scandisce Giorgia Meloni. La prospettiva del voto di fiducia, dato lo stato dell'arte, preoccupa comunque anche la maggioranza. Ai leghisti non va giù la linea dura sulla delega fiscale. Sul voto di fiducia, spiegano fonti parlamentari di centrodestra "stavolta non sarà facile passare sopra". Non solo: "Sul fisco non si può derogare". Qualcuno sottolinea come "non può essere certo la Lega a dare il via libera a provvedimenti" come la riforma del catasto e l'avvio della 'tassazione duale', sollecitata dalle forze di centrosinistra.

Per questo Matteo Salvini ha deciso di convocare un vertice della Lega al quale, oltre ai responsabili economici di Via Bellerio, ha partecipato il ministro Giancarlo Giorgetti. All'ordine del giorno, la discussione sulla delega fiscale e le proposte della Lega per aiutare famiglie e imprese. Il partito esclude categoricamente ogni ipotesi di aumento di tasse su casa, risparmi, titoli di Stato e affitti. "Non è il momento di mettere le mani nelle tasche degli italiani" dice Salvini. Che la riforma del catasto si traduca in un aggravio fiscale per i contribuenti è stato escluso dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa di presentazione della riforma: "Nessuno pagherà più tasse".

E dopo 90 minuti di confronto con i suoi Salvini fa sapere che chiederà al premier Mario Draghi un incontro (dovrebbe essere lunedì prossimo) "con l'obiettivo di evitare aumenti di tasse su casa, affitti e risparmi", come spiega una stringata nota al termine del vertice negli uffici del Senato del partito. Poi da via Bellerio si aggiunge che sulla vicenda sarà chiesto anche l'intervento del capo dello Stato, Sergio Mattarella: "Difendere e proteggere gli italiani significa anche non tassarli", avverte Salvini.

Ai leghisti non va giù la linea dura scelta da Palazzo Chigi. Sul voto di fiducia, spiegano fonti parlamentari di centrodestra "stavolta non sarà facile passare sopra". Non solo: "Sul fisco non si può derogare". Qualcuno sottolinea come "non può essere certo la Lega a dare il via libera a provvedimenti" come la riforma del catasto e l'avvio della 'tassazione duale', sollecitata dalle forze di centrosinistra.

Lo scontro politico, con la palla che passa ora al governo, pare così solo rinviato. "Siamo entrati nell'esecutivo per portare il Paese fuori dalla pandemia e per utilizzare correttamente i fondi europei, e sono convinto che i provvedimenti che ipotizzano nuove tasse su case o risparmi siano fuori luogo", avverte ancora il leader del Carroccio che sceglie di non incontrare i cronisti al termine dell'incontro, nonostante le tante telecamere e i giornalisti in piazza San Luigi dei Francesi. Un fotografo andando via commenta: "Niente, ormai Salvini non si fa più vedere, non è più come prima...".