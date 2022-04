Delitto Maltesi. Procuratore: "Trovate tracce ematiche in casa di Carol"

"Abbiamo trovato riscontri alle dichiarazioni dell'indagato nell'appartamento, sono state individuate tracce ematiche". Sono le parole del Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio (Varese), Carlo Nocerino, al termine dei primi a accertamenti dei carabinieri della Sezione Investigativa di Brescia nell'appartamento di Carol Maltesi, la 26 enne trucidata nella sua casa di Rescaldina (Milano), dal 43 enne, Davide Fontana, suo vicino di casa che ha confessato l'omicidio. "La ricostruzione di come è avvenuto il delitto è ancora in itinere - ha aggiunto - L'indagato verrà interrogato nuovamente nei prossimi giorni".

L'appartamento del delitto, ha raccontato il Procuratore, è stato totalmente ripulito dal killer. Anche il piano superiore, dove si trova il palo da lap dance a cui Fontana ha detto di aver legato Carol con la scusa di girare un video erotico, per poi colpirla a morte. "E' stato tutto accuratamente lavato, abbiamo trovato diversi stracci da periziare", ha precisato il Procuratore, mentre il congelatore dove il killer ha conservato il corpo della vittima dopo averla fatta a pezzi "era posizionato al piano di sotto, un freezer molto grande rispetto alla metratura del cucinotto". Stessi accertamenti sono stati svolti in casa di Fontana, dove Nocerino ha spiegato "sono state ricercate tracce ematiche e sequestrati device elettronici, che saranno analizzati". "L'unica cosa che posso dire è che fanno tristezza e tenerezza i tanti pupazzi che aveva in casa" Carol, forse per il suo bambino "o forse suoi", ha concluso il Procuratore. A carico di Fontana, ha concluso Nocerino "non sono emersi precedenti psichiatrici di alcun tipo"

Nessun raptus e nessuna pietà per il Gip di Brescia, che nei giorni scorsi ha confermato l'arresto del bancario e food blogger. La giovane donna sarebbe stata incappucciata, colpita a martellate per poi essere finita con un taglio alla gola, inferto con un coltello da cucina perché aveva manifestato la volontà di tornare nel veronese (e quindi di allontanarsi anche da Fontana) per stare accanto al figlioletto di 6 anni. Dunque, non si sarebbe trattato di nessun gioco erotico come raccontato dall'uomo agli inquirenti. Dopo averla uccisa, il reo confesso avrebbe acquistato gli arnesi necessari in un negozio di bricolage di Rescaldina, dove abitavano entrambi, avrebbe smembrato il corpo in 15 parti, conservandole in un freezer a pozzetto acquistato online.

Da qui in poi avrebbe cercato di sbarazzarsi del corpo in ogni modo: anche dandogli fuoco, cercando di bruciarlo addirittura sul barbecue di una casa vacanze affittata sul lago Maggiore. Senza riuscirci, riportando poi i resti della povera Carol a casa. Fino all'ultima tappa di un vero e proprio viaggio dell'orrore: a bordo della Fiat 500 della ragazza, avrebbe raggiunto la Valcamonica e abbandonato il cadavere. Era il 20 marzo scorso: una settimana più tardi Fontana verrà arrestato.