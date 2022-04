Denunciato un uomo di 60 anni che lanciava ai cani wurstel con chiodi e fil di ferro

Quello che ancora non si sa di questa storia è il perché. Perché lasciare gustosi pezzi di wurstel pieni di chiodi, fil di ferro e graffette. Bocconcini irresistibili per cani vittime di un uomo di 61 anni, che è stato denunciato dai Carabinieri di Catania per maltrattamento d'animali.

Il campo di azione dell’uomo erano le strade e i giardini del centro della città. Le indagini sono iniziate dopo le denunce presentate negli ultimi mesi da parte di proprietari di cani, commercianti e semplici cittadini che avevano trovato le esche pericolose. Una tra l’altro era stata mangiata da un cane di piccola taglia che era al guinzaglio del suo padrone. Fortunatamente il cane, dopo giorni di dolori, era riuscito a espellere i pezzi di ferro che però gli avevano causato piccole lesioni alle pareti dell’intestino.

I Carabinieri, grazie alle testimonianze e passando al setaccio le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza hanno trovato la telecamera che aveva immortalato ben due episodi in cui si vedrebbe un uomo di circa 60 anni mentre passeggiava per il Viale Vittorio Veneto lasciare cadere un pezzo di wurstel vicino ad una aiuola. Da lì i militari avrebbero identificato l’uomo mentre era tranquillamente seduto su una panchina di Piazza Verga. In casa dell'uomo i Carabinieri avrebbero trovato chiodi, graffette messe nei bocconcini per i cani e i vestiti indossati negli episodi ripresi dalle telecamere.