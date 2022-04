Ucraina, Di Maio: "Non abbiamo elementi per verificare genocidio"

Sui crimini di guerra e le atrocità perpetrate sui civili in Ucraina oggi è intervenuto il Ministro degli esteri Luigi di Maio intervistato a Radio24. Secondo Di Maio : "L'Italia non ha gli elementi per verificare se in Ucraina stia avvenendo un genocidio, ma le atrocità sono sotto i nostri occhi, come i bambini uccisi e i civili uccisi. Abbiamo sollecitato la Corte internazionale. Ci aspettiamo un intensificarsi del conflitto a est dell'Ucraina". E infatti è quello su cui Kiev concentra ora le sue forze.

"Attraverso l'Unione europea forniremo tutte le prove a nostra disposizione per verificare se ci siano stati crimini di guerra in Ucraina, verificare tutti i responsabili. Quello che abbiamo visto a Bucha e a Krematorsk e che purtroppo vedremo in altri posti è atroce, terrificante e dovremo assicurare alla giustizia internazionale i responsabili", ha aggiunto il titolare della Farnesina.

Sul piano del dialogo diplomatico a favore della pace il ministro insiste sulla necessità di proseguire con i corridoi umanitari anche se Putin non manifesta intenzioni di pace e dunque necessario, secondo Di Maio, mantenere attivo il processo sulle sanzioni alla Russia: "Bisogna costruire dei corridoi umanitari. Più aumentano i colloqui, più aumentano i corridoi. Comprendo che Putin non sta dando segnali di pace quando dice che devono completare le operazioni. Per questo dobbiamo continuare con le sanzioni. Se i prodotti alimentari costano di più oggi in Italia è perchè le navi ucraine non partono più con i rifornimenti".

Alla domanda sulla possibilità di un allargamento della Nato ai paesi baltici "Altri paesi che sono al confine con la Russia o nell'est vedono quello che succede in Ucraina come una minaccia per se stessi. Paesi come la Finlandia e la Svezia sono a pochissima distanza dalle truppe russe. L'opinione pubblica finlandese ha cambiato posizione, ora ci sono i cittadini che chiedono al loro governo di entrare nella Nato perchè la Nato è un'Alleanza difensiva". Di Maio ricorda però che “l'ipotesi di avvicinamento di Kiev alla Nato è quello che sta provocando l'invasione russa in Ucraina”. Sempre necessario dice "fermare l'escalation, fermare la guerra in Ucraina. Bisogna far ripartire il processo di dialogo tra Ucraina e Russia. Zelensky ha fatto delle aperture importanti, ora è Putin che deve parlare".

Sulla proposta di Putin di poter pagare il gas in rubli, cosa non condivisa da più parti Di Maio afferma che "l'Unione europea non può sottostare al ricatto dei rubli. Grazie anche all'Eni stiamo diversificando le nostre fonti. E quando diciamo diversificazione è perchè è da più fonti che arriverà il gas emettersi nelle condizioni delle logiche di mercato. Ci sono accordi tra paesi e accordi che si fanno tra aziende". Sugli approvigionamenti dice “dobbiamo guardare non a domani ma all'inverno”. "Con il doppio conto - in valute diverse - deciso da Mosca per il pagamento del gas, l'embargo se lo sta facendo da sola la Russia. Noi possiamo gestire le quantità di gas che ci arriveranno in estate mettendole negli stoccaggi per usarle d'inverno. Di questo non sono preoccupato. Se non avremo più il gas della Russia dipenderà anche da Mosca", ha affermato.

Questa è una Pasqua di guerra per il popolo ucraino e per tutta Europa che comincia stasera, Venerdì santo, con la via crucis a Roma "Speriamo che almeno la Pasqua ortodossa, che cade una settimana dopo la nostra, possa essere un'occasione per convincere i russi ad un cessate il fuoco. Ci stiamo lavorando perchè è l'unica strada per evacuare dall'est dell'Ucraina - dove gli attacchi si stanno intensificando - i civili, svuotare gli orfanotrofi, mandare via i bambini, via dalle bombe russe".

"Passeremo la Pasqua anche lavorando per riportare l'ambasciatore italiano a Kiev in sicurezza. Subito dopo Pasqua sarà pienamente operativa e sarà un altro segnale per dire siamo vicini alle istituzioni ucraine".

Il ministro Di Maio attraverso twitter ha poi elogiato la capacità di accoglienza italiana: sono 90.000 gli ucraini rifugiati accolti nel nostro paese.