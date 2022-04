Diciassettenne e genitori accoltellati a Ladispoli: forse una lite finita nel sangue

Un 49enne e la sua compagna di un anno più giovane sono stati trovati feriti in fin di vita in un'abitazione di Ladispoli, sul litorale romano, mentre sanguinante e ferita in maniera meno grave è stata trovata la figlia diciassettenne delle coppia. I tre sarebbero stati colpiti da un coltello o un'arma da taglio anche se la dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. Tutti e tre sono stati trovati privi di sensi e trasportati d'urgenza in ospedale. Sul posto, allertati da un vicino poco prima delle 8, sono intervenuti i Carabinieri, oltre a 118 e vigili del fuoco.

La donna è stata elitrasportata, in imminente pericolo di vita, all'ospedale San Camillo di Roma, il marito, anche lui in pericolo di vita, è stato elitrasportato al Gemelli mentre la figlia minorenne è stata trasferita in elisoccorso al Bambin Gesù di Palidoro con ferite gravi, ma non in pericolo di vita. I militari stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Una delle ipotesi è che una lite in famiglia sia finita con l'accoltellamento.