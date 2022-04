Distruggevano atti giudiziari in cambio di 'mazzette', due arresti in Corte d'Appello a Napoli

Atti giudiziari distrutti in cambio di "mazzette": sono state le immagini registrate dalle telecamere installate dagli inquirenti a incastrare un funzionario giudiziario e un assistente giudiziario, entrambi in servizio presso la Corte d'Appello di Napoli, ai quali i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza ha notificato misura cautelare degli arresti domiciliari.



Al termine di indagini coordinate dalla Procura (sostituto procuratore Henry John Woodcock e procuratore aggiunto Sergio Ferrigno) sono stati contestati, al funzionario giudiziario, i reati di soppressione e distruzione di atti veri, corruzione, peculato, accesso abusivo ad un sistema informatico e truffa in danno dell'Amministrazione e, all'assistente giudiziario, i reati di corruzione, accesso abusivo a un sistema informatico e truffa in danno dell'Amministrazione.