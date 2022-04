Don Matteo 13. Dalla bicicletta alla moto, il nuovo parroco di Spoleto

Nella puntata di questa sera, i cittadini Spoleto affronteranno una notizia sconvolgente: Don Matteo è scomparso in circostanze misteriose. Natalina ( Nathalie Guetta) , Pippo ( Francesco Scali) e il Maresciallo Cecchini ( Nino Frassica ) non crederanno ai propri occhi: dietro l’altare, a recitare la messa, ci sarà Don Massimo ( Raul Bova ), il nuovo parroco e sostituto di Don Matteo . Che significa? Dov’è il loro amico? Chi è Don Massimo? Che fine ha fatto Don Matteo?

Oggi è una data storica per Don Matteo , una delle serie tv più amate e seguite di sempre: una media di 7 milioni di spettatori e 27% di share .

“L’amico ritrovato”, quinta puntata della 13esima stagione, segna la svolta per la longeva serie di Rai1: finisce un’era, durata più di vent’anni, con Terence Hill protagonista. Don Matteo andò in onda per la prima volta il 7 gennaio del 2000 su Rai 1. Adesso pubblico e personaggi dovranno accogliere il nuovo parroco.