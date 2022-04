Don Matteo 13, oggi l'ultima puntata per Terence Hill

Puntata fatidica quella di oggi per i fan di Don Matteo : è l'ultima in cui compare Terence Hill (almeno per questa serie…).

Chi è Don Massimo? In un'intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Raoul Bova ha risposto così: “Don Massimo è uno che quando arriva a Spoleto è ancora alla ricerca di tutte quelle cose che don Matteo già sapeva: il perdono, la necessità di non giudicare. In alcuni casi vorrebbe reagire ma sa che non può farlo perché è un prete. Inoltre, arriva in una parrocchia dove c’era un parroco amato e la gente non lo accoglie bene. Per questo chiede spesso consiglio al suo vescovo”.

E come lo accoglieranno gli spettatori? “Non posso prevedere quello che dirà il pubblico e non sarebbe nemmeno giusto preoccuparsi in anticipo del gradimento – ha detto Raoul Bova - posso dire, però, che ho dato il massimo: ci ho messo il cuore e tutto il tempo necessario per fare bene questo personaggio e mi ci sono accostato in maniera rispettosa e umile, senza cercare di strizzare l’occhio o avere il consenso di qualcuno”.

Tra i primi ad accogliere in maniera positiva la scelta di puntare su Bova è stato proprio Terence Hill. Bova racconta: “Terence è una gran bella persona. Io ne sono reso conto subito. Lo vedi dal suo modo di fare, di lavorare, dai suoi silenzi, dal rispetto che ha per ogni cosa. Ho chiesto di incontrarlo e lui ha accettato. Mi ha detto: ‘Vai, ora tocca a te. Diventa indipendente, prenditi la tua identità’ ".

Il cast “Don Matteo” ha raccontato più volte di come l'amicizia sia il filo conduttore che lega persone e personaggi, dentro e fuori dal set, e riconosce il ruolo perno all'intramontabile Terence Hill