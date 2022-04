Donbass, inizia l'offensiva finale. Denysenko: "I russi stanno accumulando le loro forze"

Sta iniziando l’offensiva finale da parte della Russia nella regione orientale del Donbass. Ad affermarlo dai media ucraini è Vadym Denysenko, consigliere del ministro dell'Interno: "I russi stanno accumulando le loro forze. Non ci sono ancora le grandi battaglie di cui si parla tanto negli ultimi giorni. Ma, in generale, potremmo dire che l'offensiva è già iniziata".

Secondo quanto ripreso dalla Cnn, Denysenko ha segnalato esplosioni durante la notte nella regione di Dnipro e ha detto che anche il bombardamento di Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, è continuato.

Pochi giorni fa Serhiy Gaidai, governatore della regione del Lugansk, fedele al governo di Kiev, aveva lanciato l’allarme: “Registriamo il rafforzamento costante di soldati e equipaggiamenti. Penso che abbiano in programma di completare presto i rinforzi e in 3-4 giorni cercheranno di condurre un'offensiva. Faccio appello a ogni residente della regione del Lugansk: evacuate finché è sicuro, finché ci sono bus e treni, cogliete questa opportunità”, aveva scritto in un comunicato diffuso online.

L'Ucraina si prepara così allo scontro che potrebbe segnare in maniera decisiva le sorti del conflitto, determinando i rapporti di forza in vista di un possibile ritorno ai negoziati.

L’allerta non arriva solo dall’Ucraina dato che, analizzando le immagini satellitari, appaiono centinaia di veicoli militari in movimento. Diversi analisti citati dal New York Times affermano che il primo obiettivo dell’attacco potrà essere la città di Izium situata a circa 230 chilometri a est di Dnipro, vero e proprio obiettivo strategico.

La conferma delle future mosse arriva anche dal capo della repubblica russa della Cecenia, Ramzan Kadyrov: "Ci sarà un'offensiva. Non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi, città e villaggi. In primo luogo libereremo completamente Luhansk e Donetsk, e poi prenderemo Kiev e tutte le altre città”. Le parole del comandante delle milizie cecene impegnate nella guerra in Ucraina sono state dette in un video pubblicato su Telegram.

Intanto proprio a Mariupol i combattimenti sono sempre più intensi e le forze russe sono riuscite a conquistare nuovo terreno: la città portuale ucraina, assediata ormai da settimane, ora è divisa in due parti, come afferma l'equipe di esperti dell'Institute for the Study of War nel suo ultimo report. I combattenti ucraini - circa 3.000 - si trovano nel porto principale a sud-ovest e nell'acciaieria Azovstal a est.

Nella notte le sirene per allarme attacco aereo sono suonate anche nelle altre città ucraine, da Kiev a Odessa, Dnipro e Leopoli. La vicepremier Iryna Vereshchuk è tornata ad invitare gli abitanti delle regioni di Luhansk, Donetsk e Kharkiv a lasciare le proprie abitazioni. "Spesso la decisione di evacuare si rimanda, si pensa che tra un po' la guerra finirà. Purtroppo devo dire che non sarà così. Dobbiamo essere resilienti e molto responsabili verso noi stessi e le nostre famiglie. Se è possibile evacuare, allora per favore evacuate".

L'Ucraina si prepara così allo scontro che potrebbe segnare in maniera decisiva le sorti del conflitto, determinando i rapporti di forza in vista di un possibile ritorno ai negoziati