Donna di 53 anni uccisa a coltellate in un centro di salute mentale del Vicentino

Una paziente di un centro di salute mentale ha ucciso un'altra ospite a coltellate oggi, all'interno di una struttura di Marostica, in provincia di Vicenza. A dare l'allarme al 118, secondo quanto si è appreso, sono stati alcuni operatori del centro; sul posto si sono recati anche i Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un litigio violento tra le due donne ospiti della struttura, una delle quali ha impugnato un coltello colpendo più volte l'altra. La vittima aveva 53 anni. L'omicida, di un anno più anziana, è stata fermata subito con gli abiti sporchi di sangue: potrebbe aver agito in preda ad un raptus. Per la donna di 54 anni, portata in caserma, scatterà l’arresto.

Delle indagini si sta occupando la compagnia di carabinieri di Bassano del Grappa intervenuti insieme al nucleo investigativo di Vicenza, che occupano dei rilievi. Del delitto è stato informato il pubblico ministero di turno Barbara De Munari che coordinerà gli accertamenti.

La comunità, attiva da una ventina di anni, si trova in una zona residenziale e artigianale, non molto lontano dal centro storico di Marostica. Tra gli elementi al centro degli accertamenti il motivo della lite fra le due donne, e se vi siano state negligenze nella vigilanza della struttura, per cui l'omicida abbia avuto la possibilità di procurarsi il coltello con cui ha colpito la vittima.