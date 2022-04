Donna uccisa durante un conflitto a fuoco in Kansas

Una donna è stata uccisa dagli uomini dello sceriffo al termine di una sparatoria. È successo in Kansas. La donna, non ancora identificata, era in macchina appena fuori la città di Winfield, a una sessantina di chilometri da Wichita, quando è stata fermata da una pattuglia dello sceriffo della contea. L'auto era stata segnalata come sospetta. All'arrivo degli agenti, la donna avrebbe cominciato a sparare, restando uccisa nel corso della sparatoria. Il Bureau of Investigation del Kansas ha avviato un'inchiesta, ma ancora non ha voluto comunicare né il nome della vittima né il motivo per cui sarebbe scoppiato il conflitto a fuoco.