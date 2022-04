Dopo 47 anni si riapre il caso sul rapimento e la morte di Cristina Mazzotti

Le persone indagate avrebbero fatto parte della vecchia “mala” milanese vicina alla 'ndrangheta. Cristina Mazzotti,18 anni, fu sequestrata a scopo di estorsione. Un sequestro finito poi, con l’omicidio della ragazza, la prima donna a essere rapita dall'anonima sequestri al nord Italia. A 47 anni di distanza, ora il caso si riapre, come riportano molti giornali, dopo il lavoro dei pm milanesi Alberto Nobili e Stefano Civardi e della squadra mobile. A 4 persone, legate alla 'ndrangheta, viene contestato l'omicidio volontario della 18enne.

Cristina Mazzotti fu rapita la sera del'1 luglio 1975 fuori dalla sua villa di Eupilio, vicino Como. Al padre della ragazza, furono chiesti 5 miliardi di lire di riscatto. Dopo un mese l'uomo riuscì a mettere insieme 1 miliardo e 50 milioni che pagò ai sequestratori. Secondo i pm di Milano, Cristina sarebbe stata segregata in una buca, con poca aria e poca possibilità di muoversi. In più alla ragazza venivano date “massicce dosi di tranquillanti e eccitanti", un mix che fu la causa della sua morte. Morte che forse avveniva nelle stesse ore in cui il padre pagava il riscatto tra il 31 luglio e il 1 agosto 1975. Il primo settembre del '75 una telefonata anonima indicò ai Carabinieri di scavare in una discarica di Galliate, in provincia di Novara, e lì tra i rifiuti fu ritrovato il corpo di Cristina. Gli indagati sono Demetrio Latella, Giuseppe Calabrò, Antonio Romeo e Antonio Talia. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.