Draghi andrà a Kiev, ne ha parlato oggi al telefono con Zelensky

"Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una nuova conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi della situazione sul terreno in Ucraina e l’assistenza al paese. Il presidente Draghi ha ribadito il pieno sostegno del Governo italiano alle autorità di Kiev e la disponibilità italiana a contribuire alla ricerca di una soluzione duratura della crisi". Lo riferisce una nota pubblicata sul sito del Governo.

Fonti di Palazzo Chigi hanno inoltre fatto sapere che nel corso della telefonata si è parlato anche della prossima visita del premier italiano a Kiev. I due hanno concordato di risentirsi, anche con i rispettivi staff, per definire e organizzare la missione.

Della telefonata ha anche scritto sui social network lo stesso Zelensky: “Prosegue il dialogo con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ho riferito sui progressi nel respingere l'aggressione russa. Siamo grati per il coinvolgimento dell'Italia nelle indagini sui crimini contro l'umanità commessi dalla Russia. Apprezziamo anche il sostegno per rafforzare le sanzioni contro l'aggressore. Un ringraziamento speciale all'Italia per aver dato rifugio a oltre 100.000 ucraini che sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa dell'aggressione russa. Si è discusso anche del coinvolgimento dell'Italia sui futuri accordi per la sicurezza dell'Ucraina".