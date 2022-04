E' Bobbio lo sfondo della Gioconda? La ricercatrice: "Gli studi sui fossili rafforzano la mia tesi"

La teoria dello sfondo bobbiese dietro la Gioconda, portata avanti dalla ricercatrice Carla Glori, ora è rafforzata dallo studio di un gruppo di scienziati guidati da Andrea Baucon, dell'Università di Genova, e Gerolamo Lo Russo, del Museo di Storia Naturale di Piacenza.

In una nota, l' autrice della teoria scientifica che localizza il paesaggio alle spalle della Gioconda in quello di Bobbio, visto dal castello Malaspina Dal Verme, scrive: "Gli studi condotti sugli icnofossili (tracce fossili di impronte di antichi esseri viventi) di cui ha dato notizia l'ANSA il mese scorso, hanno provato che le medesime forme nella pietra sono state studiate e riprodotte da Leonardo nel Codice Leicester. Dai paleontologi mi è giunta conferma che gli icnofossili tipici di Pierfrancesco si trovano in Bobbio, raggiungibile facilmente da Leonardo a schiena d'asino. Che quel territorio fosse di grande interesse geologico per Leonardo lo avevo scritto nel 2011, ma la recente scoperta, pubblicata da Rips, rivista specializzata in geologia di livello mondiale, ha valore scientifico assoluto".