Earth Day, domani torna la giornata dedicata alla tutela della Terra

Il 22 aprile tutto il mondo celebra la Giornata della Terra, l'Earth Day, che da 52 anni mobilita milioni di persone di ogni continente per la tutela del Pianeta. Un mese e due giorni dopo ogni equinozio di Primavera, l'Onu promuove manifestazioni e lancia appelli a tutte le nazioni del mondo in favore della tutela dell’ambiente e dell’intero ecosistema del nostro Pianeta.

"Invest In Our Planet" (Investire nel nostro Pianeta) è il tema del 2022 annunciato dagli organizzatori Earthday.org. L'Earth Day 2022 si concentra sull'accelerazione delle soluzioni per combattere il cambiamento climatico e per attivare tutti, governi, cittadini e imprese, a fare la propria parte.

La Giornata della Terra nasce negli Usa sulla scia di una crescente coscienza ambientalista: nel 1970 la prima edizione con la mobilitazione di 20 milioni di americani per chiedere maggiore protezione per il Pianeta. Nel 1990 l'Earth Day diventa globale mobilitando 200 milioni di persone in 141 Paesi. Oggi arriva a coinvolgere un miliardo di persone in 192 Paesi con azioni e partner coordinati a livello globale dal network no profit Earthday.org. Earth Day Italia è il main partner italiano del network internazionale e quest'anno organizza la terza edizione di #OnePeopleOnePlanet - the Multimedia Marathon con un palinsesto di 14 ore di diretta streaming sul canale digitale RaiPlay.

I "10 impegni per il futuro" di Legambiente

In occasione di questa Giornata Legambiente lancia un pacchetto di dieci impegni per il futuro, di cui cinque indirizzati al governo e cinque ai cittadini: più rinnovabili, più mobilità sostenibile, più economia circolare, ma anche politiche climatiche più ambiziose, maggiore coinvolgimento dei territori. Ed ancora cittadini "prosumer", attenti ad una spesa intelligente, ad uno stile di vita sostenibile, al riciclo, agli orti urbani. Per l'associazione ambientalista si tratta di un modo concreto per rispondere anche all'appello dell'Earth Day che chiama tutti all'azione con lo slogan #investinourplanet.

La programmazione Rai per l'Earth day

La Rai proporrà domani una programmazione dedicata su radio, tv e web. Su Rai 1 se ne parlerà nei programmi "Uno Mattina" e "Oggi è un altro giorno", su Rai 2 in "Ore 14" e "Detto Fatto", su Rai 3 "Elisir" si occuperà del rapporto tra uomo e animali, "Geo" avrà ospite la attivista e scrittrice Sara Segantin e sabato 23 aprile tornerà sull'argomento all'interno di "Tv Talk".

Tutte le testate giornalistiche radio e tv saranno impegnate a raccontare le manifestazioni e gli eventi legati alla giornata e proporranno approfondimenti a tema ambientale. La Tgr sarà impegnata nel racconto del territorio e in particolare la redazione della Puglia parlerà di questa 52° Giornata internazionale della Terra nella rubrica TGREEN e la Tgr Liguria manderà in onda durante la settimana un'inchiesta in 5 puntate, con ogni volta un diverso argomento: una simulazione dell'evoluzione del clima nella regione, la ricostruzione dei muretti a secco nelle Cinque Terre, un progetto europeo di economia circolare sulla filiera del pesce, il monitoraggio dei fumi portuali e la trasformazione green di alcune industrie.

Rai 5 il 22 aprile proporrà la prima puntata di "Animali genitori eccezionali", una serie che spiega come in natura ci si occupi dei cuccioli, e "Mondi d'Acqua", serie di documentari su fauna e flora acquatica finlandese. A oltre 50 anni dall'istituzione dell'Earth Day Rai Storia ricostruirà come si è giunti dedicare una giornata al pianeta e come si è celebrata dal 1970 in poi, mentre Rai Scuola proporrà due puntate tematiche di "Storie di Scienza" e "Verso il futuro".

Il Portale Rai Cultura metterà a disposizione uno speciale in cui si scoprirà quanti danni faccia la plastica, ma anche come ecoplastiche, funghi e larve mangia plastica si stiano rivelando validi alleati per proteggere gli ecosistemi. In diretta esclusiva su RaiPlay, invece, dalle 8.30 fino alle 22, una vera maratona multimediale dal titolo "One People One planet", con contributi video, talk, eventi musicali e culturali promossi da Earth Day Italia in collaborazione con la Rai. L'evento si potrà seguire in streaming sul canale RaiPlay 2 e sarà lanciato in Home Page attraverso un banner dedicato. Sempre in Home Page e nella sezione Learning verrà creata una selezione di contenuti tratti da programmi Rai come "QuarkAtlante", "SuperQuark+", "Kilimangiaro", "Sapiens" e "Geo".

Anche Radio Rai porterà l'attenzione sulla 52° Giornata internazionale della Terra: su Radio 1 se ne occuperanno "Moka" con Giovanni Acquarulo, "Radio Anch'io" con Giorgio Zanchini, "Che giorno è" con Francesca Romana Ceci e Massimo Giraldi e "Zapping" con Giancarlo Loquenzi. Su Radio 2, invece, "Non è un paese per Giovani" e "La Versione delle Due" dedicheranno uno spazio alla giornata e Radio 3, infine, darà spazio al tema della salvaguardia del pianeta nel corso di "Radio 3 Scienza".