Earth Day, la diretta Rai sulla Giornata mondiale della Terra

Per l'Earth Day, la Giornata internazionale della Terra, la Rai propone una programmazione dedicata su radio, tv e web. Su Rai 1 se ne parla nei programmi "Uno Mattina" e "Oggi è un altro giorno", su Rai 2 in "Ore 14" e "Detto Fatto", su Rai 3 "Elisir" si occupa del rapporto tra uomo e animali, "Geo" ospita la attivista e scrittrice Sara Segantin e sabato 23 aprile tornerà sull'argomento all'interno di "Tv Talk".

Tutte le testate giornalistiche radio e tv saranno impegnate a raccontare le manifestazioni e gli eventi legati alla giornata e proporranno approfondimenti a tema ambientale. La Tgr è impegnata nel racconto del territorio. In particolare la Tgr Liguria manda in onda durante la settimana una inchiesta in 5 puntate, con ogni volta un diverso argomento: una simulazione dell'evoluzione del clima nella regione, la ricostruzione dei muretti a secco nelle Cinque Terre, un progetto europeo di economia circolare sulla filiera del pesce, il monitoraggio dei fumi portuali e la trasformazione green di alcune industrie.

Rai 5 propone la prima puntata di "Animali genitori eccezionali", una serie che spiega come in natura ci si occupi dei cuccioli, e "Mondi d'Acqua", serie di documentari su fauna e flora acquatica finlandese.

A oltre 50 anni dall'istituzione dell'Earth Day Rai Storia ricostruisce come si è giunti dedicare una giornata al pianeta e come si è celebrata dal 1970 in poi, mentre Rai Scuola propone due puntate tematiche di "Storie di Scienza" e "Verso il futuro".

Il Portale Rai Cultura mette a disposizione uno speciale in cui si scoprirà quanti danni faccia la plastica, ma anche come ecoplastiche, funghi e larve mangia plastica si stiano rivelando validi alleati per proteggere gli ecosistemi.

Su RaiPlay, in Home Page e nella sezione Learning, una selezione di contenuti tratti da programmi Rai come "Quark Atlante", "SuperQuark+", "Kilimangiaro", "Sapiens" e "Geo".

Anche Radio Rai porterà l'attenzione sulla 52esima Giornata internazionale della Terra: su Radio 1 se ne occupano "Moka" con Giovanni Acquarulo, "Radio Anch'io" con Giorgio Zanchini, "Che giorno è" con Francesca Romana Ceci e Massimo Giraldi e "Zapping" con Giancarlo Loquenzi.

Su Radio 2, invece, "Non è un paese per Giovani" e "La Versione delle Due" dedica uno spazio alla giornata e Radio 3, infine, dà spazio al tema della salvaguardia del pianeta nel corso di "Radio 3 Scienza", partendo dalla prima foresta artificiale, nata nel 1368 in Baviera, per arrivare alle campagne di riforestazione per contrastare gli effetti della crisi climatica.