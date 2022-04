Ecomafie in Europa: un giro d’affari di miliardi di euro

Professore, cominciamo con il dire cos’è un reato ambientale?

È una condotta penalmente rilevante che viola una specifica normativa in materia di ambiente e cagiona gravi danni o rischi all'ambiente e/o alla salute umana. Va subito detto però che in Unione europea manca una definizione comune e chiara valida in tutti i singoli Stati membri. Esistono definizioni individuali per singoli reati legati, ad esempio, al traffico di rifiuti o all’inquinamento, ma manca un approccio definitorio armonico. Proprio questa lacuna rende conveniente per le mafie commettere crimini ambientali poiché i profitti sono alti e il rischio di essere puniti è molto basso.

Sono solo le mafie a commettere tale tipologia di reati?

Assolutamente no. Sono principalmente le mafie, ma ci sono poi le complicità di politici, funzionari pubblici, professionisti, imprenditori, senza i quali molti crimini non sarebbero perpetrabili. Penso ad esempio al traffico e all’intombamento di rifiuti tossici. Essendo molto redditizia tale attività illegale sono in tanti a volerne approfittare per guadagnare. La criminalità ambientale comprende anche condotte che, rispetto delle leggi vigenti nei vari Stati, configurano reati in alcuni Stati mentre in altri sono penalmente irrilevanti.

La differenza di legislazione in materia ambientale tra gli Stati è dunque un problema grave?

Purtroppo sì. È un grosso problema. Come ho detto prima è possibile che un singolo Stato membro consideri reato una specifica condotta che in un altro Stato non è punita affatto e che può addirittura essere considerata lecita o punibile solo con una sanzione amministrativa. Siccome la maggior parte dei reati ambientali hanno natura transnazionale, questa discrepanza tra gli Stati membri incide notevolmente sulla possibilità di un'azione coordinata contro i reati che colpiscono più Paesi europei che sono purtroppo la maggior parte.

Corrisponde al vero che in alcuni Stati membri dell'Unione europea manca una legislazione specifica sul diritto penale dell’ambiente?

Sì. Questo incide negativamente soprattutto sull’azione repressiva a livello europeo poiché non c'è Stato membro che sia immune da simili reati. L’emblema di questa discrasia riguarda proprio il traffico di rifiuti tossici che in Italia è reato mentre in alcuni Stati membri è soltanto un illecito di natura amministrativa.

Cosa si può fare per porre rimedio a questo tipo di lacune?

La lotta alle ecomafie richiede un’azione multiforme e pluridimensionale che coinvolga politica, imprenditoria, forze dell'ordine, magistratura, conoscenze e competenze scientifiche sia in campo ambientale sia della salute umana. Quello che oggi manca e non solo all’Europa.

I crimini ambientali non spargono sangue come gli omicidi per questo motivo c’è così tanta inerzia nel punirli adeguatamente?

Direi proprio di sì. I crimini ambientali sembrano non avere vittime perché il loro impatto è spesso visibile nel medio o addirittura nel lungo periodo. Penso all'inquinamento da rifiuti smaltiti illegalmente o all'inquinamento dell'aria o dell'acqua e al loro impatto sulla popolazione che vive in determinate zone. A Napoli, ad esempio, nella cd. “Terra dei fuochi” la popolazione ha scoperto di essere stata avvelenata solo decenni dopo l'inizio delle attività illegali.

Le mafie, dunque hanno fiutato l’affare e i grandi profitti e ci si sono buttate a capofitto?

Le mafie arrivano sempre prima di tutti. Molti clan, tra i primi i Casalesi, da tempo oltre a dedicarsi al traffico di droga o di armi, si sono spostati anche nel settore della criminalità ambientale. Il pentito campano Nunzio Perrella, ex-boss del rione Traiano a Napoli, confessò al magistrato Franco Roberti, che lo stava interrogando per fatti di droga: “Dottò, a munnezza per noi è oro”. L’Italia ha così scoperto l’esistenza dei traffici illegale di rifiuti.

L'attuale pandemia e la crisi economica in corso agevola le attività criminali della mafie in questo settore?

Certamente. Con l’epidemia di Covid-19 in Europa, il mercato dei traffici illegali di rifiuti è diventato sempre più florido. Negli ultimi mesi, a causa del forte coinvolgimento delle mafie italiane nel settore, si registrano alcune anomalie. La gestione dei rifiuti, in particolare di quelli pericolosi, è pertanto un settore da sorvegliare con attenzione giacché essi hanno anche un enorme impatto negativo sull’ambiente naturale. L’enorme quantità di rifiuti pericolosi lasciati dai processi di produzione industriale in Europa sta alimentando una domanda crescente dei servizi di smaltimento. Ogni anno in Europa si producono oltre duemila milioni di tonnellate di rifiuti di cui oltre quaranta milioni di tonnellate sono classificati come pericolosi. Le nuove mafie sono ben organizzate fra loro e le nostre, ad esempio, hanno contatti stretti con tutte le altre associazioni criminali radicate negli Stati membri dell’Unione europea. I rifiuti pericolosi sono in genere trasferiti in uno Stato membro compiacente (es. Slovenia, Bulgaria, Romania).

In conclusione, cosa si può fare per provare ad arginare il fenomeno?

Il primo passo credo sia quello di costruire una cooperazione europea e internazionale idonea per contrastare questo genere di attività della criminalità organizzata. Occorrerà tenere sotto stretta osservazione il rapporto tra corruzione ed crimini ambientali, tra corruzione ed energie rinnovabili e tra corruzione e gestione illegale dei rifiuti di ogni tipo. Dai più semplici a quelli altamente pericolosi. Sarebbe opportuno, inoltre, utilizzare tutti gli strumenti e le strategie antimafia a disposizione comprese le interdittive di tipo amministrativo e le sanzioni pecuniarie. A noi studiosi è ormai chiaro da anni la natura transazionale delle ecomafie. Queste non agiscono più confinate in uno o pochi Stati membri ma operano in ogni parte d’Europa e del resto del mondo. Se l’Unione Europea e la Comunità internazionale non ne prenderanno atto, di fatto, rinunceranno a impegnarsi contro queste nuove mafie, molto più avvedute e più pericolose di quelle che le hanno precedute.

Vincenzo Musacchio, criminologo, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80. È oggi uno dei più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali, un autorevole studioso a livello internazionale di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative a livello europeo.