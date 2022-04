Effetto dividendi, Piazza Affari in calo

Borse in calo in tutta Europa, ancor più a Milano, -1,60%, peggiore performance del continente. A Londra -0,34% per il Ftse100, a Francoforte Dax -0,70%.

Piazza Affari scende di più perché ben otto società rappresentate nel paniere principale della borsa italiana, il Ftse Mib, distribuiscono i dividendi. Questo produce un effetto meccanico di riduzione del prezzo dei titoli pari al valore della cedola. Tra i principali ci sono Banca Mediolanum (-6,2%), Banco Bpm (-4,90%), Prysmian (-3,80%).

Ha staccato la cedola anche Stellantis (-6%), sul cui calo influisce però anche l'annuncio della sospensione dell'attività produttiva dello stabilimento di Kaluga, in Russia.

A Mosca invece calo del 4% per l'indice Moex, nona giornata di calo nelle ultime 11 sedute. La discesa rispetto al giorno prima dello scoppio della guerra è del 27%, da inizio anno del 40%. Il rublo invece si apprezza, ne servono 78 per un dollaro: il valore è sui livelli pre-bellici.

Oggi sotto osservazione il prezzo del gas: in avvio c'era stato un vero tonfo, -11%, con il prezzo sceso a 85 euro, due sotto il livello pre-guerra. Ma durante la mattina c'è stato recupero, ora il calo è solo del 2,7%, a quota 93.

In calo anche il petrolio, dell'1%, con il Brent a quota 111,8 dollari al barile. Ma una settimana fa era scambiato a 98 dollari.