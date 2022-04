Effetto sanzioni: la Russia ha problemi con l'emissione di nuove banconote

Le sanzioni occidentali hanno colpito duramente il settore bancario russo: impossibilitate di accedere alle attrezzature necessarie, le banche russe si sono rivolte alla Banca Centrale con una proposta di rinvio dell'emissione di nuove banconote a causa di problemi con la fornitura e la manutenzione delle apparecchiature come contatori di banconote e bancomat.

L'associazione delle banche russe avrebbe inviato una lettera alla direzione della Banca Centrale di Mosca, specificando che un certo numero di fornitori di bancomat stranieri, come Diebold Nixdorf e NCR, ha smesso di fornire i loro servizi in Russia.

Oltre il 50% delle macchine selezionatrici e contatrici delle banconote utilizzate in Russia sono prodotte in Germania e Giappone, i cui fornitori hanno anche lasciato il paese, e tutte le apparecchiature per contanti utilizzate per identificazione e conteggio delle banconote sono d’importazione.

"Con la partenza dei fornitori, sono diventati impossibili gli eventuali aggiornamenti del software dei validatori nei moduli di riciclo/accettazione contanti degli ATM, così come registratori di cassa, terminali, il che porta all'impossibilità di aggiungere/modificare modelli per banconote sia di nuove denominazioni e un nuovo tipo", si legge nella lettera.