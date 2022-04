La guerra contro le gang criminali in El Salvador: oltre 1000 arresti tra le bande

In seguito all’ondata di violenza del fine settimana tra le gang criminali che ha causato circa 80 omicidi su tutto il territorio nazionale, il parlamento di El Salvador ha introdotto lo stato di emergenza per 30 giorni e inasprito le pene per i capi delle bande. Secondo l'articolo 29 della Costituzione salvadoregna, durante lo stato di emergenza lo Stato può sospendere alcune garanzie costituzionali in situazioni eccezionali quali guerra, calamità naturali, o episodi di grave turbamento dell'ordine pubblico. Prevede tra le altre cose che le persone arrestate possano essere detenute per 15 giorni senza avere diritto alla consulenza legale e che la polizia possa controllare liberamente i loro telefoni . Il presidente di el Salvador, Nayib Bukele ha rivolto parole molto dure nei confronti dei membri delle bande criminali anche sui social pubblicando alcune immagini e video in cui si vedono i detenuti che vengono fatti correre e camminare accovacciati in un carcere, ammanettati e in biancheria intima. Bukele ha scritto che i pasti dei detenuti sono stati razionati e che in alcuni casi queste persone sono anche state private dei materassi per dormire.

A El Salvador in soli tre giorni sono state arrestate più di 1000 persone, 1400 per la polizia salvadoregna.

Secondo le organizzazione umanitaria con sede a Washington, Human Rights Watch, questo stato di emergenza di considerevoli dimensioni implica la sospensione di una serie di diritti fondamentali e apre la strada a violazioni di diritti civili.

El Salvador è considerato uno dei paesi più violenti del mondo, in particolare per l’attività di gang criminali che secondo le autorità contano circa 70mila membri in tutto il paese e sono responsabili di estorsioni, traffico di droga e di centinaia di omicidi ogni anno.

La riforma del codice penale approvato dal parlamento in una sessione straordinaria, oltre a stabilire fino a 45 anni di carcere per i capi delle cosiddette 'maras' giovanili, le riforme del codice penale aggravano le pene per i reati commessi da membri di queste bande, infliggono sanzioni per la semplice appartenenza ad esse, e puniscono con una reclusione fino a 30 anni coloro che negoziano vantaggi o benefici carcerari.



Il Parlamento ha inoltre approvato con 75 voti a favore una riforma della legge che disciplina le attività legate alla droga, aumentando la pena per i reati previsti da 20 a 30 anni, quando a commetterli sono membri del 'maras'.

Infine, i parlamentari hanno aumentato le pene per i minori che fanno parte delle bande criminali, portandole fino a 10 anni per chi ha più di 12 anni, e fino a 20, per chi ha più di 16 anni.