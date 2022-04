Elezioni presidenziali in Francia: i candidati hanno votato, la prima è stata Anne Hidalgo

Hanno votato in mattinata i 12 i candidati alla presidenza francese nella corsa all'Eliseo, primo turno elettorale. Il ballottaggio è fissato a domenica 24 aprile, giorno in cui si saprà il nome del prossimo presidente della Repubblica. Anne Hidalgo, sindaca di Parigi e candidata del Partito socialista alle elezioni presidenziali francesi ha votato a Parigi ed è stata la prima dei dodici in corsa per l'Eliseo ad aver espresso la preferenza.

EPA/MOHAMMED BADRA via Ansa Anne Hidalgo (sindaco di Parigi) al voto

La candidata dei Repubblicani Valerie Pecresse ha votato al primo turno delle elezioni presidenziali francesi a Vélizy-Villacoublay, alle porte di Parigi. Ex ministra di Sarkozy, presidente dell’Île-de-France, ha vinto le primarie dei Républicains. Secondo i sondaggi sarebbe al quinto posto.

Ansa Valerie Pecresse al voto

Il candidato dell'estrema destra Eric Zemmour ha votato per il primo turno delle elezioni presidenziali francesi a Parigi, in una palestra nell'ottavo arrondissement. Con lui la compagna Sarah Knafo, direttrice della sua campagna elettorale. Secondo gli opinionisti potrebbe non superare il quarto posto.

BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images Éric Zemmour al voto

Anche la principale rivale di Emmanuel Macron per la corsa alla rielezione alla presidenza francese, la candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen ha votato, nel comune di Pas-de-Calais, dipartimento in cui è stata eletta come deputata. Già candidata nel 2012, nel 2017 perse contro Macron.

EPA/STEPHANIE LECOCQ via Ansa Marine Le Pen al voto

Alle urne si è recato anche il candidato di estrema sinistra, del Nuovo partito anticapitalista, Philippe Poutou che ha votato a Bordeaux. Candidato sia nel 2012 sia nel 2017, è un operaio in una fabbrica della Ford vicino a Bordeaux dove, dal 2020, è consigliere comunale.

Ansa Philippe Poutou al voto

Fabien Roussel, candidato del partito Comunista ha votato a Saint-Amand-les-Eaux, nel nord della Francia. È stato eletto deputato dell’Assemblea nazionale del Parti communiste français nel 2017. Dall’anno dopo è anche segretario nazionale del Pcf.

Ansa Fabien Roussel al voto

Il candidato dei Verdi, il partito ecologista di sinistra Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, ha votato nel decimo arrondissement a metà mattina. Eurodeputato, è stato direttore delle campagne per Greenpeace dal 2002 al 2008.

Getty Yannick Jadot al voto

La candidata di Lotta operaia, Nathalie Arthaud, ha espresso il suo voto in un seggio della capitale francese. Nel 2008 diventa portavoce di Lutte ouvrière, partito di estrema sinistra. Si è candidata già alle elezioni presidenziali sia nel 2012 sia nel 2017.

Getty Nathalie Arthaud al voto

Anche Jean-Luc Mélenchon, candidato di La France Insoumise (sinistra radicale) ha votato stamattina a Marsiglia. Per lui è la terza corsa verso l’Eliseo. Secondo i sondaggi qualificarsi al terzo posto.

Ansa Jean-Luc Melenchon al voto

Alle urne anche il leader del partito sovranista Debout La France Nicolas Dupont-Aignan. Dal 1997 è deputato all’Assemblea Nazionale. È stato già candidato sia nel 2012 sia nel 2017. Dai sondaggi è dato al 2,5% come Jean Lassalle, davanti alla socialista Anne Hidalgo.

Getty Nicolas Dupont-Aignan al voto

Il candidato indipendente Jean Lassalle ha votato nei Pirenei Atlantici, esattamente a Lourdios-Ichere. È deputato dell’Assemblea nazionale dal 2002 e candidato di Résistons! (centro). Nel 2017 è stato già in corsa per le elezioni presidenziali.

Getty Jean Lassalle al voto

Il presidente francese uscente, Emmanuel Macron, ha votato per le presidenziali a Touquet. Macron, che è candidato per un secondo mandato, si è recato al seggio per esprimere il suo voto per il primo turno delle elezioni per l'Eliseo verso le 12.30. Nel 2017 a 39 anni è diventato il più giovane presidente nella storia di Francia, è il fondatore e leader di En Marche!.