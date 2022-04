Elon Musk cede azioni Tesla e annuncia: "Non prevedo altri piani per ulteriori vendite"

Dopo aver acquistato Twitter, Elon Musk vende 3,15 milioni di azioni Tesla per un valore di 2,8 miliardi di dollari. È quanto emerge, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, dalle comunicazioni alla SEC (la Securities and Exchange Commission, l'ente federale degli Stati Uniti che vigila su Wall Street; in altre parole il corrispettivo della nostra Consob).

Musk accompagna la comunicazione con un tweet: “Nessuna altra vendita di azioni Tesla pianificata dopo oggi”, chiarendo quali dovrebbero essere le sue prossime mosse dopo l’iniziativa appena assunta.