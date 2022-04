Gas in calo e borse caute

Nessuna impennata per il prezzo del gas nel giorno in cui il presidente del consiglio europeo, Charles Michel, ha detto che nuove sanzione dell'Unione europea contro la Russia sono in arrivo, in risposta ai massacri di Bucha. Il prezzo del future di maggio ad Amsterdam è a quota 107,8 euro al megawattora, -3,8 per cento in meno rispetto a venerdì. Sale invece il petrolio, +3%, con il Brent a 108 dollari al barile.

Sui mercati azionari, il Ftse Mib di Milano è quasi invariato, +0,05%. Nel resto d'Europa Londra +0,2%, Francoforte e Parigi +0,4%.

A New York apertura contrastata: Dow Jones appena sotto parità, mentre +1% per il Nasdaq. Il tech ha trainato nella notte anche la borsa di Hong Kong. Questo dopo che la China Securities Regulatory Commission ha eliminato la norma che impediva alle società cinesi quotate su altri listini di essere oggetto di ispezione contabili da parte di enti di sorveglianza non cinesi. Si trattava di una condizione che aveva portato le autorità finanziare americane a minacciare l'espulsione delle società cinesi dalla borsa di New York.

Tra le società tech +20% per Twitter, dopo che emerso che Elon Musk, numero uno di Tesla, detiene il 9,2% della società.

A Piazza Affari, invece, maggiori rialzi per Ferrari (+5,3%) e Moncler (+3,4%), maggiori ribassi per Telecom Italia (-2,7%) e Generali assicurazioni (-2,9%).