Elon Musk: mettiamo 'modifica' su Twitter? Ma per lui ancora guai con la Borsa

L''edit button' è da tempo richiesto da moltissimi utenti per poter talvolta correggere anche semplici errori di battitura ma talvolta per riscrivere interi post, come già accade su altri social come Facebook e Instagram.

Al fondatore di Tesla e di SpaceX, ora maggiore azionista di Twitter, è arrivata anche la richiesta di alcuni sostenitori di Donald Trump di far tornare l'ex presidente su Twitter, da dove è stato sospeso in via definitiva il 9 gennaio 2021 quando il Ceo era il cofondatore Jack Dorsey. Nei giorni precedenti l'annuncio dell'acquisto delle azioni della piattaforma, Musk ha più volte messo in discussione le regole sulla libertà di parola su Twitter e sulla necessità di una nuova piattaforma di social media.

Nel mirino della vigilanza

Ma le sorprese a cui Musk ci ha abituato non finiscono qui: nell'acquistare il 9,2% di Twitter, potrebbe aver violato - di nuovo - le leggi americane sulle società quotate in Borsa. E' quanto sostengono alcuni esperti in economia e finanza interpellati dalla stampa. La legge statunitense sui titoli richiede infatti la divulgazione dell'avvenuto cambiamento di assetto entro 10 giorni dall'acquisizione del 5% di una società.

Nel caso di Musk, la comunicazione alla Sec - l'organismo di vigilanza - sarebbe dovuta avvenire il 24 marzo scorso. Non rispettare questa scadenza potrebbe portare a sanzioni con una multa fino a 207.183 dollari, calcola un professore di diritto della Georgetown University Law Center. Una cifra ridicola per Musk, la persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 302 miliardi di dollari secondo Forbes, ma il regolatore potrebbe tenere conto delle accuse di turbativa di mercato per l'acquisto delle azioni di Twitter, società quotata in Borsa, e chiedere sanzioni più severe.

Musk è plurirecidivo in fatto di violazione delle leggi sul mercato azionario americano. La Sec indaga su un tweet di Musk del sul 6 novembre 2021, con cui ha chiesto ai suoi milioni follower se doveva vendere il 10% delle sue azioni Tesla. Ma già nel 2018 l'autorità di vigilanza aveva fatto un accordo con Musk in cui lui accettava di sottoporre a previa approvazione i suoi tweet su questioni finanziarie. L'accordo, una sorta di patteggiamento, è arrivato dopo che il fondatore di Tesla aveva dichiarato l'intenzione di togliere l'azienda dalla Borsa e portarla in mani private. La Sec all'epoca dichiarò che Musk aveva truffato gli investitori. L'impegno, da parte di Elon Musk, non è mai stato rispettato.