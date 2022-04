Elon Musk supera Jeff Bezos e diventa il più ricco del mondo

Seguono Bill Gates e Warren Buffett e ci sono anche delle new entry: Melanie Perkins, la 34enne cofondatrice e ceo di Canva, e Vlad Yatsenko, la 38enne cofondatrice della banca digitale Revolut. Ma anche Rihanna e Peter Jackson, regista del Signore degli Anelli. Dodici gli under 30 in classifica tra cui il miliardario più giovane del mondo, Kevin David Lehmann , 19 anni, erede della catena tedesca di farmacie, e Gary Wang , 28 anni, della piattaforma di exchange di criptovalute FTX, con sede alle Bahamas.

Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo. A incoronare il patron di Tesla per la prima volta è la classifica dei paperoni di Forbes, secondo la quale Musk vale 219 miliardi di dollari . Al secondo posto c'è il fondatore di Amazon Jeff Bezos con 171 miliardi , mentre in terza posizione - per il terzo anno consecutivo - con 158 miliardi si piazza Bernard Arnault, proprietario del gruppo LVMH che comprende molti marchi di moda, tra cui Louis Vuitton e Christian Dior, di gioielleria e di editoria.

La sfida Musk-Bezos

I dati della classifica sono riferiti all'11 marzo e quindi, nel caso di Musk, non tengono conto del suo massiccio acquisto di azioni di Twitter.

La sfida a distanza Musk-Bezos non si gioca comunque solo sui conti in banca. Nella rivalità che da mesi li contraddistingue, Bezos lo sfida nei satelliti internet annunciando un investimento miliardario per portare la flotta di Project Kuiper, la divisione di Amazon per le reti a banca larga, nell'orbita bassa della Terra. Musk con la sua Starlink parte in vantaggio nella sfida per l'internet via satellite, ma Bezos non intende restare a guardare e spinge sull'acceleratoreper recuperare il terreno perso e tentare il grande sorpasso.

Mentre Bezos gli lancia il guanto di sfida Musk è però concentrato su Twitter, nella quale ha acquistato una quota del 9,2% sollevando non poche perplessità da parte della Sec per i tempi della comunicazione ufficiale. Il patron di Tesla siederà nel consiglio di amministrazione di Twitter fino al 2024. Nel suo nuovo ruolo non potrà aumentare la sua partecipazione nella società oltre il 15%. Parag Agrawal, il numero uno della società, si dice "emozionato" dall'ingresso di Musk: "crede nel servizio e ne è anche critico. Questo è quello di cui abbiamo bisogno per essere più forti nel lungo termine". Soddisfatto dell'ingresso nel board anche Jack Dorsey, il fondatore di Twitter: "Sono molto contento".