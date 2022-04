Dalla misura di una particella l'indizio di nuova fisica

Cosa vuol dire “pesare” una particella? E qual è la “bilancia” che può farlo? Ma, soprattutto, cosa succede se il suo peso non corrisponde alle conoscenze della fisica che abbiamo?

Tre domande per i poco avvezzi alla materia che dobbiamo porci dopo che la comunità scientifica ha trovato una risposta, all'ultimo dei quesiti, che apre innumerevoli altri punti interrogativi. Ma facciamo un passo indietro. Ormai conosciamo, grazie al conferimento di un Premio Nobel per la scoperta, l'importanza dell'individuazione della cosiddetta “particella di Dio”, il famoso bosone di Higgs. Da quando è stato rintracciato la ricerca scientifica procede con esperimenti per svelare altri segreti finora ignoti di queste particelle. L'ultimo e clamoroso riguarda il bosone W. Nei laboratori è stato pesato, attraverso gli acceleratori di particelle, e la misura registrata confligge col Modello Standard (SM) della fisica che abbiamo. Il bosone W ha una massa molto superiore a quella prevista. La misura è stata ottenuta nel Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) di Batavia (Chicago) con l'esperimento Collider Detector, di cui l'Italia, con il coordinamento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), è tra i fondatori con Stati Uniti e Giappone.

La misurazione ad alta precisione della massa del bosone W, circa due volte più precisa della misurazione precedente, ha indicato che la particella è molto più pesante. Una notizia che ha scosso il mondo della fisica. Se confermati, i risultati del Collider Detector del Fermilab (CDF) potrebbero evidenziare le aree in cui il Modello Standard deve essere migliorato o ampliato, o persino fornire un primo indizio per esplorare altri modelli della fisica delle particelle e andare oltre le conoscenze che abbiamo. L'esistenza del bosone W fu prevista negli anni '60 e confermata per la prima volta all'inizio degli anni '80, per la precisione nel 1983 da Carlo Rubbia. E' responsabile della "forza nucleare debole", che è una delle forze fondamentali della fisica. Per questo motivo, la massa del bosone W è un parametro all'interno del quadro teorico dell'SM, vincolato da altri parametri osservabili, come la carica dell'elettrone e le masse di altre particelle. Pertanto, una misurazione accurata della massa del bosone W può fornire una valutazione rigorosa della coerenza delle previsioni del Modello Standard. Il risultato, al quale la rivista Science dedica la copertina, potrebbe essere il passo verso una nuova fisica.