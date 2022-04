Emmanuel Macron presidente “camaleonte”

Emmanuel Macron è nato ad Amiens nel 1977. La madre è un medico, il padre un professore di neurologia. Macron si è diplomato alla prestigiosa Ecole Nationale d'Administration (ENA). E’ sposato con Brigitte Trogneux, 24 anni più di lui. La sua love story con Brigitte ha fatto scalpore. Nelle scorsa campagna elettorale era sempre con lui, durante questa è stata dietro le quinte per riapparire al suo fianco al momento del voto. Il quotidiano Le Monde ha sopranominato Macron il presidente “camaleonte”, per il modo in cui ha cercato in questi cinque anni di adattare la sua politica alle esigenze ed emergenze del momento. Macron non è però riuscito ad accontentare i francesi che lo hanno spesso accusato di essere semplicemente un giovane arrogante. E giovane lo è sicuramente: il presidente più giovane che la Francia abbia mai avuto.

Né di destra né di sinistra, all’inizio del 2017, a soli 39 anni, ha lanciato con grande maestria il suo movimento “République En Marche” approfittando della crisi dei partiti tradizionali. Circondato da un una squadra di “fedelissimi”, tutti poco sopra i trent’anni, Macron vince, ma non è riuscito a conquistare il cuore dei suoi compatrioti. Bollato spesso come il presidente dei ricchi e delle élite ha promesso lo scorso dicembre che sarebbe stato più attento a capire gli interessi di ciascuno, più umile nell’ascoltare. Gilet gialli, pandemia e ora guerra in Ucraina, Macron è ancora “en marche”.