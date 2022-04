Emozione Ferrari: Elkann commenta l'esaltante avvio di campionato di Formula 1

Il campionato 2022 di Formula 1 “è iniziato in modo emozionante, come tutti i nostri tifosi, sono contento di essere tornati a competere al livello più alto”. Lo ha detto il presidente di Ferrari, John Elkann, all'assemblea degli azionisti, precisando che "sappiamo che la stagione è appena iniziata e in Formula 1 sei sempre circondato da una serrata competizione. Dobbiamo lavorare come team per ottimizzare ogni aspetto della nostra performance. Questo è lo spirito e l'approccio che voglio vedere a Imola e nel corso della stagione", ha aggiunto.

Commentando la guerra in corso in Ucraina Elkann ha poi detto: "Nelle ultime settimane abbiamo assistito con sgomento e tristezza al conflitto in corso in Ucraina. La risposta di Ferrari in questa tragica circostanza è stata tempestiva, con interventi concreti volti a sostenere l'assistenza dei profughi. Ferrari ha donato un milione di euro per sostenere gli ucraini in difficoltà". "I fondi - ha spiegato - saranno impiegati con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, della Croce Rossa e dell'Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), al fine di sostenere progetti umanitari internazionali in Ucraina e iniziative locali focalizzate sull'accoglienza dei rifugiati in questa regione italiana".