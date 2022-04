Milan, entro venerdì la vendita al fondo del Bahrain Investcorp

Settimana decisiva per il futuro del Milan. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, la firma sulla cessione del club a Investcorp, il fondo di investimenti del Barhain, potrebbe arrivare entro la fine della settimana. I colloqui tra i potenziali acquirenti e il fondo di investimento Elliott proseguono costantemente. A quanto pare l'intesa potrebbe arrivare su una cifra pari a 1,18 miliardi di euro, inclusi i debiti.

Fonti della Reuters dicono che la firma potrebbe arrivare venerdì. Se andasse in porto, il Milan diventerebbe la prima società di calcio italiana ad essere di proprietà mediorientale. Ormai ben 9 dei 20 più importanti club italiani sono in mano di proprietà straniere. Non è la prima volta che il fondo Investcorp fa shopping in occidente: prima del Milan, ha conquistato marchi del lusso come Tiffany e Gucci.

Il Milan oggi è proprietà del fondo statunitense Elliott. Il team era stato rilevato nel 2018 dall'uomo di affari cinese Li Yonghong, che - a sua volta- lo aveva comprato da Silvio Berlusconi.