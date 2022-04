In Etiopia "campagna implacabile di pulizia etnica nella regione occidentale del Tigray"

Le forze di sicurezza e i loro alleati in una regione contesa dell'Etiopia settentrionale colpita dal conflitto hanno commesso abusi contro i tigrini che equivalgono a crimini di guerra e crimini contro l'umanità. La forte denuncia arriva da Amnesty International e Human Rights Watch (HRW) con un documento congiunto, intitolato "Vi cancelleremo da questa terra", in cui hanno spiegato che i civili tigrini sono stati presi di mira in "una campagna implacabile di pulizia etnica" nella regione occidentale del Tigray, a lungo contesa, dallo scoppio della guerra in Etiopia nel novembre 2020.

Nei mesi successivi, diverse centinaia di migliaia di tigrini sono stati espulsi con la forza dal Tigray occidentale in modo "coordinato" dalle forze di sicurezza e dalle autorità civili attraverso stupri motivati dall'etnia, omicidi, fame e altre gravi violazioni.

Nel corso di 15 mesi, HRW e Amnesty hanno intervistato più di 400 persone, tra cui rifugiati fuggiti in Sudan e testimoni delle violenze che ancora vivono nel Tigray occidentale e altrove in Etiopia. Hanno documentato la schiavitù sessuale e lo stupro di gruppo delle donne del Tigrai, compresa una vittima i cui aggressori hanno detto che stavano "purificando" il suo sangue. Hanno anche raccolto testimonianze sulla morte di tigrini in prigioni sovraffollate e l'esecuzione sommaria di decine di uomini in un fiume.

Le atrocità sono state compiute da amministratori civili appena nominati nel Tigray occidentale, e di forze regionali e milizie irregolari della vicina regione di Amhara. Amhara e tigrini sono due dei più grandi gruppi etnici dell'Etiopia, ed entrambi rivendicano storicamente la vasta e fertile distesa del Tigray occidentale che si estende dal fiume Tekeze al Sudan.

Gli Stati Uniti nel marzo 2021 hanno detto che "atti di pulizia etnica" stavano avendo luogo nel Tigray occidentale. Le autorità Amhara hanno respinto le accuse come "propaganda". Ma le due ong hanno anche puntato il dito contro Addis Abeba, accusando il governo del primo ministro Abiy Ahmed di coprire gli abusi e di limitare fortemente l'accesso indipendente al Tigray occidentale.

Le atrocità lì si sono svolte "con l'acquiescenza e la possibile partecipazione delle forze federali etiopi", dice il rapporto. "Le autorità etiopi hanno negato con fermezza la sconvolgente ampiezza dei crimini che si sono svolti e non sono riusciti ad affrontarli", ha detto Kenneth Roth, direttore esecutivo di HRW.

Diciassette mesi fa Abiy ha inviato le truppe nel Tigray dopo aver accusato l'ex partito di governo della regione, il Tigray People's Liberation Front (TPLF), di orchestrare attacchi agli accampamenti dell'esercito federale. Il Tigray occidentale è stato rapidamente catturato dalle forze federali e Amhara e una nuova amministrazione è stata nominata. HRW e Amnesty hanno detto che i funzionari locali hanno vietato l'uso della lingua tigrina, hanno esposto cartelli intorno alle città ordinando ai tigrini di andarsene e hanno negato l'accesso ai terreni agricoli e agli aiuti umanitari.

Le truppe eritree - alleate con l'Etiopia nella lotta contro il TPLF - si sono unite alle forze Amhara nel saccheggiare i raccolti e il bestiame e nel cacciare i tigrini dalle loro case, hanno detto i gruppi per i diritti. Migliaia di persone sono state radunate e tenute in lugubri campi di detenzione dove si sono verificate delle morti: "Alcuni sono morti a causa delle torture, del rifiuto di cure mediche e della mancanza di cibo e acqua; le guardie hanno ucciso altri", si legge nel rapporto.

Abiy ha promesso una rapida fine del conflitto, ma esso si è trascinato, con la linea del fronte che si è spostata molte volte e il conflitto che si è esteso oltre il Tigray. Un numero imprecisato di civili è morto e i combattenti di tutte le parti sono stati accusati di gravi atrocità contro i civili.

Addis Abeba ha dichiarato una "tregua umanitaria" il mese scorso, mentre i ribelli hanno accettato una "cessazione delle ostilità" a condizione che gli aiuti raggiungessero il Tigray. Alcuni rifornimenti hanno da allora raggiunto la regione colpita, ma i gruppi umanitari dicono che non è neanche lontanamente sufficiente, date le centinaia di migliaia di persone che affrontano la fame nel Tigray.